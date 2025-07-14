Замедление интернета у слишком активных пользователей нужно для того, чтобы их соседи могли пользоваться мобильным или домашним интернетом с нормальной скоростью, сказал НСН﻿ аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Ростелеком» начал резать скорость интернета слишком активным пользователям интернета. Пользователи обнаружили в оферте пункт о том, что если скачать больше 1 Тб за месяц, провайдер снизит скорость. Треды с критикой такого решения набирают тысячи лайков, однако пресс-служба «Ростелекома» опровергла изданию NEWS.ru изменения правил и тарифов для домашнего интернета. Муртазин пояснил, что подобные методы примеряет не только «Ростелеком».