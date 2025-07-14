«Забирают у соседей»: В России объяснили замедление интернета от «Ростелекома»
Как правило, пользователи, которые скачивают больше 1 Тб в месяц, используют интернет в коммерческих целях, мешая своим соседям пользоваться Сетью с нормальной скоростью, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Замедление интернета у слишком активных пользователей нужно для того, чтобы их соседи могли пользоваться мобильным или домашним интернетом с нормальной скоростью, сказал НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Ростелеком» начал резать скорость интернета слишком активным пользователям интернета. Пользователи обнаружили в оферте пункт о том, что если скачать больше 1 Тб за месяц, провайдер снизит скорость. Треды с критикой такого решения набирают тысячи лайков, однако пресс-служба «Ростелекома» опровергла изданию NEWS.ru изменения правил и тарифов для домашнего интернета. Муртазин пояснил, что подобные методы примеряет не только «Ростелеком».
«Юридически в договоре прописаны ограничения, которые наступают при нечестном использовании интернета. Это пришло к нам из Европы и США и используется нашими операторами, не только «Ростелекомом», но и всеми остальными провайдерами, уже больше 20 лет. В среднем абоненты качают в месяц 250-300 Гб (если подключены телевизор, другие устройства, какие-то тяжелые игрушки — до 500-600 Гб), соответственно, ограничения устанавливаются в 1 Тб (для Москвы — 2,5 терабайта). Если люди выползают за этот объем, предполагается, что они используют интернет в коммерческих целях. Обычный потребитель, как правило, не может выкачать больший объем данных, даже если у него большая семья», — отметил собеседник НСН.
По его словам, такое активное использование интернета вредит пользователям Сети, которые находятся поблизости.
Любой человек, который активно загружает Сеть, фактически забирает скорость у своих соседей. Если это мобильный интернет — у тех, кто находится в этой соте, если это домашний интернет — у тех, кто в этом доме подключен к интернету. Когда оператор ограничивает скорость, он это делает в том числе в пользу тех людей, которые так активно не потребляют интернет, им, возможно, не нужен такой объем передаваемых данных, но иногда они хотят включить “умный” телевизор или посмотреть кино, а работает все не очень быстро. Обжаловать такие ограничения нельзя, так как они прописаны в договоре», — сказал Муртазин.
Ранее Муртазин заявил, что число учеников в школах выросло, поэтому старые каналы связи стали работать хуже, а на новые почти ни у кого нет денег. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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