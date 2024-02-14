«Любовь или деньги»: Как россияне празднуют «запретный» День святого Валентина

«Попытки заместить День святого Валентина уже предпринимались. Его хотели заменить на наш государственный праздник День семьи, любви и верности, учрежденный президентом. Нам нужно сделать так, чтобы наш праздник был интересен молодежи, здесь одними призывами не обойтись. Необходимо сделать так, чтобы он был интересен каждому. У нас есть свои традиции и своя культура. Пройдет еще пять-семь лет, мы будем отмечать День семьи, любви и верности и забудем, что такое День святого Валентина», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, нет смысла запрещать День святого Валентина в России, нужно наоборот перенаправить интерес молодежи к альтернативным праздникам.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН предложила внести корректировки в «западный» праздник.

Если молодежи так нравится День святого Валентина, то в этот праздник можно было бы привнести иные смыслы, например вкладывать в него не «влюбленность, а «любовь», сказала она.

«Нашему российскому народу более близка любовь, семья и верность, нежели легкая влюбленность… Корень одинаковый, а смысл разный. Если молодежи так нравится праздник 14 февраля, то можно наполнить его иными смыслами. Нельзя запретить то, что не разрешено: он не является официальным праздником», - указала она.

При этом депутат призвала ввести рекомендации, например, для образовательных учреждений, видимо, вспомнив, как в школах устанавливают специальные ящики «для сбора» анонимных валентинок.

НЕ ПРАЗДНИК, НО МЫ ОТМЕТИМ

Также депутат Татьяна Буцкая заявила о снижении интереса ко Дню святого Валентина среди россиян.

«В 2010-х годах опросы показывали, что День святого Валентина праздником считают 50-70% населения, то есть любовь к празднику возрастала. Давайте же посмотрим на цифры 2023 года: меньше 25% населения считают День святого Валентина праздником. Сначала что-то вбросили, появился у нас этот праздник, а мы же за все хорошее, за любовь за дружбу, вот мы искренне и поддержали праздник. А позже мы разобрались в его сути», - сказала собеседница НСН.

При этом, по данным опроса платформы «Кукушка», порядка 63% россиян старше 22 лет празднуют День святого Валентина. Всего лишь 3% участников опроса испытывают негативные эмоции к этому празднику, еще 35% опрошенных заявили, что либо не отмечают День всех влюбленных, либо относятся к нему нейтрально.