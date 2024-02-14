«Любовь или деньги»: Как россияне празднуют «запретный» День святого Валентина
В России 14 февраля отмечают День всех влюбленных, который не считается официальным праздником. Депутаты все еще хотят запретить западную традицию, а граждане скупают подарки.
В России 14 февраля отмечают День всех влюбленных, хотя официально такого праздника в стране нет, а депутаты и представители РПЦ и вовсе призывают запретить «дарить валентинки».
Так о необходимости прекратить праздновать 14 февраля в России заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, праздник День святого Валентина импортирован с Запада и пропагандирует повсеместное распространение идей свободной любви, что ничего общего не имеет с настоящей любовью.
ЛУЧШЕ ВЕРНОСТЬ
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН призналась, что не стоит уделять этому дню такое внимание, ведь День семьи, любви и верности через несколько лет вытеснит День святого Валентина из России.
«Попытки заместить День святого Валентина уже предпринимались. Его хотели заменить на наш государственный праздник День семьи, любви и верности, учрежденный президентом. Нам нужно сделать так, чтобы наш праздник был интересен молодежи, здесь одними призывами не обойтись. Необходимо сделать так, чтобы он был интересен каждому. У нас есть свои традиции и своя культура. Пройдет еще пять-семь лет, мы будем отмечать День семьи, любви и верности и забудем, что такое День святого Валентина», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, нет смысла запрещать День святого Валентина в России, нужно наоборот перенаправить интерес молодежи к альтернативным праздникам.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН предложила внести корректировки в «западный» праздник.
Если молодежи так нравится День святого Валентина, то в этот праздник можно было бы привнести иные смыслы, например вкладывать в него не «влюбленность, а «любовь», сказала она.
«Нашему российскому народу более близка любовь, семья и верность, нежели легкая влюбленность… Корень одинаковый, а смысл разный. Если молодежи так нравится праздник 14 февраля, то можно наполнить его иными смыслами. Нельзя запретить то, что не разрешено: он не является официальным праздником», - указала она.
При этом депутат призвала ввести рекомендации, например, для образовательных учреждений, видимо, вспомнив, как в школах устанавливают специальные ящики «для сбора» анонимных валентинок.
НЕ ПРАЗДНИК, НО МЫ ОТМЕТИМ
Также депутат Татьяна Буцкая заявила о снижении интереса ко Дню святого Валентина среди россиян.
«В 2010-х годах опросы показывали, что День святого Валентина праздником считают 50-70% населения, то есть любовь к празднику возрастала. Давайте же посмотрим на цифры 2023 года: меньше 25% населения считают День святого Валентина праздником. Сначала что-то вбросили, появился у нас этот праздник, а мы же за все хорошее, за любовь за дружбу, вот мы искренне и поддержали праздник. А позже мы разобрались в его сути», - сказала собеседница НСН.
При этом, по данным опроса платформы «Кукушка», порядка 63% россиян старше 22 лет празднуют День святого Валентина. Всего лишь 3% участников опроса испытывают негативные эмоции к этому празднику, еще 35% опрошенных заявили, что либо не отмечают День всех влюбленных, либо относятся к нему нейтрально.
Результаты исследования показали, что 30% из тех, кто не празднует 14 февраля, просто не с кем разделить этот день, еще 29% считают, что этот праздник придумали маркетологи, чтобы продавать больше цветов и шоколадных конфет, а другие 15% респондентов предпочитают отмечать только российские праздники — например, День Петра и Февронии.
РОЗА И ПОЗА: ЧТО ДАРИТЬ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая уверена, что День святого Валентина навязали обществу из-за коммерческой выгоды.
«Особенно интересно смотреть на суммы, тратящиеся на подарки. В России средний чек подарка на День святого Валентина - четыре тысячи рублей. У женщин - две тысячи рублей, у мужчины - шесть тысяч рублей. А если посмотреть на все страны мира, то средний чек подарка на 14 февраля будет начинаться от 200 долларов и до бесконечности. Огромный список стран! И ведь это только те страны, в которых проводятся опросы. Это совершенно коммерческий праздник!», - сказала она НСН.
Исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН заявил, что влюбленные россияне предпочитают дарить друг другу парные браслеты и сертификаты.
«Традиционно День святого Валентина проходит под романтической тематикой. Именно в этих категориях мы видим явный рост ближе к празднику. По данным сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, основные категории товаров, которые показали значимый рост по выручке – это, например, парные браслеты (+63% в продажах), Камасутра (+42%) и роза в колбе (+37%). Также есть различные сертификаты 18+, здесь рост побольше, плюс 56%. При этом ювелирные кольца покупают на 36% меньше, то есть покупатели выбирают более дешевый сегмент для подарков, чем раньше. По золотым цепочкам снижение на 21%. Средний чек на макретплейсах держится чуть ниже одной тысячи рублей», - сказал собеседник НСН.
Со своей стороны, специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru сообщили, что спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39% в 2023 году. Приобретались ли путевки в качестве подарка, они не уточнили, но рассказали, где россияне встретят такой романтичный день.
Самыми популярными направлениями для празднования Дня всех влюбленных стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Шри-Ланка. В топ вошли также Египет и Мальдивы.
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