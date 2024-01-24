Патриарх Кирилл призвал прекратить отмечать в России День святого Валентина

Он приветствовал запрещение на законодательном уровне пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и призвал государство идти дальше.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, праздник День святого Валентина импортирован с Запада и пропагандирует повсеместное распространение идей свободной любви, что ничего общего не имеет с настоящей любовью.

А Хэллоуин патриарх назвал - безобразной вакханалией, принесенной в Россию из-за рубежа.

Он также добавил, что государству следует повнимательней присмотреться к этому празднику с его языческими корнями.

Ранее Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию отцов с тремя детьми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

