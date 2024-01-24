Патриарх Кирилл призвал прекратить отмечать в России День святого Валентина
О необходимости прекратить празднование в России Дня святого Валентина и Хэллоуина, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает «Интерфакс».
Он приветствовал запрещение на законодательном уровне пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и призвал государство идти дальше.
По словам предстоятеля Русской православной церкви, праздник День святого Валентина импортирован с Запада и пропагандирует повсеместное распространение идей свободной любви, что ничего общего не имеет с настоящей любовью.
А Хэллоуин патриарх назвал - безобразной вакханалией, принесенной в Россию из-за рубежа.
Он также добавил, что государству следует повнимательней присмотреться к этому празднику с его языческими корнями.
Ранее Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию отцов с тремя детьми, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Рязанской области запретили продавать алкоголь в День студента
- Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре
- СМИ: в США начали обсуждать полный вывод войск из Сирии
- СМИ: Ежегодный ущерб от интернет-пиратства в мире оценивается в $71 млрд
- Пятерых членов молодежной сборной Канады обвинили в изнасиловании
- Минэкономразвития: инфляция в России замедлилась до 7,28%
- СМИ: Беспилотник приблизился к американскому судну у берегов Йемена
- В Симферополе два домашних питбуля напали на местную жительницу
- Патриарх Кирилл призвал прекратить отмечать в России День святого Валентина
- Комитет Сената США поддержал передачу активов РФ Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru