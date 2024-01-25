В Госдуме рассказали, когда День святого Валентина исчезнет в России
Призывы к популяризации Дня семьи, любви и верности должны быть подкреплены соответствующими мерами от государства, заявила в эфире НСН депутат Нина Останина.
День семьи, любви и верности через несколько лет вытеснит День святого Валентина из России, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН.
Ранее о необходимости прекратить праздновать 14 февраля в России заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, праздник День святого Валентина импортирован с Запада и пропагандирует повсеместное распространение идей свободной любви, что ничего общего не имеет с настоящей любовью.
«Попытки заместить День святого Валентина уже предпринимались. Его хотели заменить на наш государственный праздник День семьи, любви и верности, учрежденный президентом. Нам нужно сделать так, чтобы наш праздник был интересен молодежи, здесь одними призывами не обойтись. Необходимо сделать так, чтобы он был интересен каждому. Мы, например, в Госдуме в День семьи, любви и верности устраиваем прием семей из регионов. Приглашаем семьи, которые давно в браке, семьи участников спецоперации. В этом году будем приглашать многодетные семьи. Это все долгий путь, я думаю, это просто вопрос времени. У нас есть свои традиции и своя культура. Пройдет еще пять-семь лет, мы будем отмечать День семьи, любви и верности и забудем, что такое День святого Валентина», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, нет смысла запрещать День святого Валентина в России, нужно наоборот перенаправить интерес молодежи к альтернативным праздникам.
«Нельзя запретами заставить людей отказаться от того, что стало для них привычным, что им полюбилось. Нужно заменить, а потом уже можно спрашивать: «Ребята, а чего не отмечаете День семьи, любви и верности? Мы вот вас в театр бесплатно зовем, приходите. В этот день парки, музеи бесплатные». Эти призывы должны быть подкреплены соответствующими мерами от государства. Сам праздник День святого Валентина, на мой взгляд, не представляет какой-то опасности, которую увидел в нем Патриарх. Да, праздник католический и чужд нашей христианской культуре, но молодежь не вдается в подробности, они просто отправляют друг другу валентинки», - заключила депутат.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что отмечать в России западные праздники, копируя при этом западные традиции и в контексте западных ценностей, неразумно, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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