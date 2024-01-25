В Госдуме рассказали, когда День святого Валентина исчезнет в России

Ранее о необходимости прекратить праздновать 14 февраля в России заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, праздник День святого Валентина импортирован с Запада и пропагандирует повсеместное распространение идей свободной любви, что ничего общего не имеет с настоящей любовью.

«Попытки заместить День святого Валентина уже предпринимались. Его хотели заменить на наш государственный праздник День семьи, любви и верности, учрежденный президентом. Нам нужно сделать так, чтобы наш праздник был интересен молодежи, здесь одними призывами не обойтись. Необходимо сделать так, чтобы он был интересен каждому. Мы, например, в Госдуме в День семьи, любви и верности устраиваем прием семей из регионов. Приглашаем семьи, которые давно в браке, семьи участников спецоперации. В этом году будем приглашать многодетные семьи. Это все долгий путь, я думаю, это просто вопрос времени. У нас есть свои традиции и своя культура. Пройдет еще пять-семь лет, мы будем отмечать День семьи, любви и верности и забудем, что такое День святого Валентина», - сказала собеседница НСН.