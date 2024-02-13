Спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39%
Спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39%, сообщили специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.
Самыми популярными направлениями для празднования Дня всех влюбленных стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Шри-Ланка. В топ вошли также Египет и Мальдивы.
Туроператоры заметили рост спроса на зарубежные туры и на День защитника Отечества в сравнении с прошлогодними показателями. Среди самых популярных направлений на этот праздник – Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет, Китай.
В этом году спрос на туры в период праздников 23 февраля и 8 марта значительно вырос, россияне поедут в ОАЭ и Мальдивы, кто-то выбирает Стамбул и Белград, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39%
- Больше половины россиян старше 22 лет отмечают День всех влюбленных
- Путин поручил оптимизировать тарифы на платной трассе М-12
- Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО
- Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке после сбоя на сервере
- В московской квартире пожар из-за аппарата для сладкой ваты привел к гибели ребенка
- Госдума намерена упростить проведение сделок с маткапиталом
- Владикавказец умер от ожога пищевода после глотка из бутылки минералки «Джермук»
- Путин поручил создать белгородскую особую экономическую зону с Шебекино
- Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru