Спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39%

Спрос россиян на отдых в теплых странах на 14 февраля вырос на 39%, сообщили специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.

Самыми популярными направлениями для празднования Дня всех влюбленных стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Шри-Ланка. В топ вошли также Египет и Мальдивы.

Псков и Тамбов назвали самыми бюджетными направлениями на 23 Февраля и 8 Марта

Туроператоры заметили рост спроса на зарубежные туры и на День защитника Отечества в сравнении с прошлогодними показателями. Среди самых популярных направлений на этот праздник – Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет, Китай.

В этом году спрос на туры в период праздников 23 февраля и 8 марта значительно вырос, россияне поедут в ОАЭ и Мальдивы, кто-то выбирает Стамбул и Белград, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОАЭТаиландОтдыхРоссийские Туристы

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