Любить, нельзя обижать. Путин задумался об учете домашних животных

Правительство по поручению президента Владимира Путина до 1 декабря разработает поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных. Также будет создан регламент содержания и разведения домашних и диких животных. Требуется определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.

Помимо этого, дано указание унифицировать нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных, а также способствовать развитию благотворительных и волонтерских движений.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН заявил, что что мы живем по принципу антропоцентризма, когда во главе всего стоит человек, а все остальное как бы подчиняется человеку. А правильная схема жизни – это биоцентризм, когда человек вместе с животным миром вершит всеми делами и судьбами земли.

«Я считаю, это правильный подход. И с самого детства у нас дома были животные. Кролики, морские свинки, ежи – и все это в небольшой московской квартире. Это заслуга мамы, она до сих пор работает нейрофизиологом, и в лабораториях неизбежно проводят опыты, вот она и приносила в моем детстве с работы животных, которых удавалось спасти. Сейчас же у меня четыре собаки и три кошки, все животные из приютов. Моя жена активно этим занимается», – поделился Виктор Гусев.