Любить, нельзя обижать. Путин задумался об учете домашних животных
По поручению главы государства правительства должно разработать поправки в законодательство до первого декабря.
Правительство по поручению президента Владимира Путина до 1 декабря разработает поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных. Также будет создан регламент содержания и разведения домашних и диких животных. Требуется определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.
Помимо этого, дано указание унифицировать нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных, а также способствовать развитию благотворительных и волонтерских движений.
Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН заявил, что что мы живем по принципу антропоцентризма, когда во главе всего стоит человек, а все остальное как бы подчиняется человеку. А правильная схема жизни – это биоцентризм, когда человек вместе с животным миром вершит всеми делами и судьбами земли.
«Я считаю, это правильный подход. И с самого детства у нас дома были животные. Кролики, морские свинки, ежи – и все это в небольшой московской квартире. Это заслуга мамы, она до сих пор работает нейрофизиологом, и в лабораториях неизбежно проводят опыты, вот она и приносила в моем детстве с работы животных, которых удавалось спасти. Сейчас же у меня четыре собаки и три кошки, все животные из приютов. Моя жена активно этим занимается», – поделился Виктор Гусев.
Еще одна актуальнеая тема, коорая сейчас активно обсуждается в обществе – это передвижные и контактные зоопарки и цирки с животными. И всё громче звучат голоса, что их нужно запретить на зконодательному уровне, как это сделали уже многие страны
Первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов заявил на пресс-конференции НСН, что не видит ситуации, при которой обязательно нужно, чтобы цирки с животными существовали.
«Детям скорее жалко этих животных в клетках, а взрослые уж точно переживут, если тигры не будут прыгать в горящий обруч, а слоны не будут стоять на одной ноге. Это тяжелый труд для животного и чем он компенсируется непонятно. Животных нужно выводить из сферы развлечений. Если мы говорим об ответственном отношении к животным, то давайте создавать национальные парки, как в Африке. Это вполне себе гуманный формат», - поддержал ее представитель ОП.
Ранее президент Путин подписал закон, запрещающий забирать домашних животных у должников. Согласно новому документу, приставы не смогут изъять у должника домашних животных, которые являются домашними питомцами и не используются в коммерческой деятельности.
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