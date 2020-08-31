В России могут запретить изымать домашних животных за долги
В России запретят изымать домашних животных за долги граждан. Автор законопроекта депутат Госдумы Владимир Бурматов готовит документ к внесению в Госдуму. Если законопроект будет одобрен, то домашние животные войдут в перечень имущества, на которое не может быть распространено взыскание по исполнительным документам.
Как заявил Бурматов «Известиям», сельскохозяйственных животных запрещено изымать за долги уже сегодня, а домашних можно. «С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость», - считает депутат. Речь идет, прежде всего, о кошках и собаках, а также о диких животных, которых официально не запрещено содержать в жилых домах.
Ранее первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артём Кирьянов на пресс-конференции НСН предложил вывести из цирковых программ номера с животными.
«Не вижу ситуации, при которой обязательно нужно, чтобы цирки с животными существовали. Детям скорее жалко этих животных в клетках, а взрослые уж точно переживут, если тигры не будут прыгать в горящий обруч, а слоны не будут стоять на одной ноге. Это тяжелый труд для животного и чем он компенсируется непонятно. Животных нужно выводить из сферы развлечений. Если мы говорим об ответственном отношении к животным, то давайте создавать национальные парки, как в Африке. Это вполне себе гуманный формат», - считает Кирьянов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
990 тыс.+4 980 / сут.
Умерли
17 093+68 / сут.
Выздоровели
807 тыс.+2 599 / сут.
- Дегтярёв отменил карантин и разрешил массовые мероприятия
- Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе во время пандемии
- Кадыров призвал белорусов поддержать Лукашенко
- В России могут запретить изымать домашних животных за долги
- СМИ: Собравшийся в отставку премьер Японии позвонит Путину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru