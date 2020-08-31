В России могут запретить изымать домашних животных за долги

В России запретят изымать домашних животных за долги граждан. Автор законопроекта депутат Госдумы Владимир Бурматов готовит документ к внесению в Госдуму. Если законопроект будет одобрен, то домашние животные войдут в перечень имущества, на которое не может быть распространено взыскание по исполнительным документам.

Как заявил Бурматов «Известиям», сельскохозяйственных животных запрещено изымать за долги уже сегодня, а домашних можно. «С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость», - считает депутат. Речь идет, прежде всего, о кошках и собаках, а также о диких животных, которых официально не запрещено содержать в жилых домах.