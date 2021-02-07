В Кировской области придумали, как рассчитать предельное количество животных в квартире

Кировские чиновники предлагают из общей площади квартиры вычесть произведение размера региональной нормы предоставления площади жилого помещения на количество жильцов; эту разность разделить на норматив для животных. Он определен в регионе таким образов - не менее 2,5 кв. м для собак весом более 25 кг; от 1,5 кв. м для собак до 25 кг; и 0,8 кв. м для кошек.

Если получится отрицательный результат, значит владелец сможет завести только одно животное.

С учетом общероссийской нормы предоставления жилой площади на человека в 18 кв. метров, семья из трёх человек может позволить себе содержать двух маленьких собачек в квартире свыше 57 квадратных метров, а одинокая женщина в 35-метровой однушке может позволить себе 21 кошку, сообщает издание «Подъем».

Также журналисты отметили отсутствие регламента для содержания в квартирах хомячков и волнистых попугайчиков.

