Лоза ответил на введенные против него санкции Зеленского

По его словам, никаких связей с этой страной у него нет, ему «ни жарко, ни холодно» от этих ограничений. «С таким успехом мне могла ввести санкции Индонезия или скажем ... Чили. Я туда не собираюсь и ни с кем не контачу. Так что, в принципе, для меня это ни жарко, ни холодно. Ну ввели и ввели», — заявил певец.

Лоза отметил, что не понимает, что означает введение этих санкций, так как никакой недвижимости на Украине, которую можно было бы арестовать, у него нет, никаких планов поехать, например, на гастроли, которые можно было бы отменить тоже нет и нет счетов на Украине, которые можно было бы заблокировать.

Зеленский ратифицировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. Длительность применения санкций – 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

