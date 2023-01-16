Захарова: Жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведёт

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введенные санкции украинским лидером Владимиром Зеленским против телеведущей Ангелины Вовк, сообщает «РЕН ТВ».

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«Всё жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведёт», — заявила дипломат.

Она отметила, что ограничения против Вовк ввели за якобы «угрозу национальной безопасности Украины». По словам Захаровой, «подельников» телеведущей тоже стоит запретить, однако допустила, что Зеленский, возможно, своих трогать не станет.

Зеленский ратифицировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. Длительность применения санкций – 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Санкции Против РоссииУкраинаВладимир ЗеленскийМид РФМария Захарова
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