Зеленский ввел санкции в отношении 198 человек

В санкционный список украинского президента попали кинорежиссер Андрей Кончаловский, военный журналист Семен Пегов, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Марина Ким, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка и другие. Также отмечается, что рестрикции введены в отношение украинской журналистки Дианы Панченко.

Всего список включает 198 деятелей, длительность применения санкций – 10 лет.

Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, лишение государственных наград Украины, а также ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Ранее попавший под украинские санкции российский исполнитель Филипп Киркоров отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского. Артист назвал украинского лидера своим «зайкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

