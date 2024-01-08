«Лояльная ответственность»: В России высказались об ужесточении наказания для звяточников
Любую взятку необходимо приравнять к госизмене, а сроки заключения в 10-15 лет для мздоимцев должны стать нормой, считают в Национальном антикоррупционном комитете.
Трех офицеров управления «М» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в силовых ведомствах, обвинили в получении взяток на сумму более 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, Следственный комитет расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова.
Любую, даже мелкую, взятку следовало бы приравнять к госизмене, считает глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Об этом он заявил в интервью НСН.
«Взятка не может быть мелкой. Взятка – это проявление продажи интересов Родины. Любая взятка может повлечь самые страшные последствия. Была история, когда два самолета летели из Сочи во Внуково. Тогда без осмотра пропустили двух смертниц. Они дали взятку в 1,5 тысячи рублей и взорвали два самолета. Взятка должна приравниваться к госизмене, так же, как и хищение бюджетных средств», - сказал Кабанов.
При этом Кирилл Кабанов поддержал денонсацию Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Он, в свою очередь, заявил о значительных результатах работы антикоррупционной системы в России и призвал ужесточать наказание за подобные деяния.
«У нас самое динамично развивающееся законодательство в мире в этой области. Суммы изъятия многомиллиардные – десятки миллиардов ежегодно. У нас изменился уровень уголовной ответственности – у нас поднялся уровень губернаторов, например. Кто сегодня запускает истории о том, что у нас снижается градус борьбы с коррупцией? Международные организации, международные эксперты, которые вещают из других стран. У нас целые коррупционные сектора ушли, в том числе благодаря системе одного окна, госуслугам. Из недостатков – лояльная ответственность, 10-25 лет должно быть нормой для наказания за такие преступления», - рассказал он.
Ранее осуждённый за взятки экс-начальник Северокавказского управления Федеральной службы охраны (ФСО) генерал-лейтенант Геннадий Лопырев скончался в колонии, сообщает Telegram-канал «112». Лопырева задержали в 2016 году при получении крупной взятки. По данным СМИ при обыске у него было обнаружено более одного млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека пострадали при обрушении пролета моста через Неман в Белоруссии
- «Лояльная ответственность»: В России высказались об ужесточении наказания для звяточников
- Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим в Белгороде
- СМИ: Беспилотник атаковал военную базу США в Сирии
- В Петербурге два ТРК приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом
- Банки России и Ирана смогут осуществлять операции напрямую
- Синоптик Леус предупредил о финале «морозной серии» в Москве
- Цена вопроса? После Белгорода на Западе задумались о помощи Украине
- СМИ: Трех сотрудников ФСБ обвинили во взятках на 5 млрд рублей
- СМИ: Маск опроверг обвинения в употреблении наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru