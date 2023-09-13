Экс-помощник прокурора Каспийска предстанет перед судом за взятки
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по обвинению экс-помощника прокурора города Каспийска (республика Дагестан) Руслана Богданова в коррупции в особо крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Материалы дела были переданы в суд, а на имущество обвиняемого наложен арест.
Сообщается, что Богданов в период с 24 марта по 1 апреля прошлого года получил 200 тысяч рублей за то, что не провел проверку деятельности управляющих компаний. Также он покушался на хищение 1,5 млн рублей с 23 по 30 марта 2022 года у директора управляющих компаний. Взамен он обещал отменить решения мировых судей.
Ранее бывшего командующего 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-майора Константина Огиенко арестовали по обвинению во взяточничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru