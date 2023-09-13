Экс-помощник прокурора Каспийска предстанет перед судом за взятки

Материалы дела были переданы в суд, а на имущество обвиняемого наложен арест.

Сообщается, что Богданов в период с 24 марта по 1 апреля прошлого года получил 200 тысяч рублей за то, что не провел проверку деятельности управляющих компаний. Также он покушался на хищение 1,5 млн рублей с 23 по 30 марта 2022 года у директора управляющих компаний. Взамен он обещал отменить решения мировых судей.

Ранее бывшего командующего 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-майора Константина Огиенко арестовали по обвинению во взяточничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

