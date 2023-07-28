«Приравнять к госизмене!»: В НАК поддержали заключение до 3 лет за мелкие взятки
Взятка – это продажа интересов Родины, она может нести самые страшные последствия, отметил в эфире НСН Кирилл Кабанов.
Инициативу о лишении свободы до трех лет за мелкие взятки обязательно нужно принять, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в интервью НСН. При этом он отметил, что любую взятку следовало бы приравнять к госизмене.
Накануне в Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до трех лет за мелкие взятки, не превышающие 10 тысяч рублей. Отмечается, что к совершившим такие преступления предлагается применять конфискацию имущества. Кроме того, наказание может предусматривать до четырех лет ограничения свободы. Кабанов подчеркнул, что взятка является серьезным преступлением.
«Взятка не может быть мелкой. Взятка – это проявление продажи интересов Родины. Любая взятка может повлечь самые страшные последствия. Была история, когда два самолета летели из Сочи во Внуково. Тогда без осмотра пропустили двух смертниц. Они дали взятку в 1,5 тысячи рублей и взорвали два самолета. Взятка должна приравниваться к госизмене, так же, как и хищение бюджетных средств. Поэтому четыре года – это достаточно гуманно», - сказал Кабанов.
Он отметил, что чаще всего на сегодняшний день берут взятки правоохранители. При этом, по словам Кабанова, в России стало меньше мелкого взяточничества.
«Сейчас основная категория – это правоохранители. Например, по мигрантам: пять тысяч средняя взятка. Опасность от незаконных мигрантов существует огромная. Конечно, надо наказывать. У нас стало меньше мелкого взяточничества. Раньше брали взятки за справки, паспорта… Сегодня процедуру сделали прозрачной, понятной, взяток нет. Сотрудников ГАИ заменили на камеры – взяток нет», - резюмировал Кабанов.
Согласно статистике по делам коррупционной направленности Верховного суда, в 2021 году число осужденных по делам о взятках на сумму до 10 тысяч рублей выросло на 40%. Тогда же в Генпрокуратуре РФ назвали профессии, представители которых чаще всего берут мелкие взятки. Лидерами стали полицейские, сотрудники уголовно-исправительной системы и педагоги, сообщает «Радиоточка НСН».
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