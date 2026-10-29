Россиянам объяснили, как вернуть до 150 тысяч рублей в год за обучение

Она указала, что речь идёт о соиальном вычете, который доступен при оплате как собственного образования, так и учебы супруга, брата или сестры, а также ребёнка или подопечного. При этом дети до 24 лет должны учиться очно, а у образовательная организация должна иметь лицензию.

Волкова отметила, что в 2024 и 2025 годах максимальный лимит расходов на обучение гражданина, его супруга, брата или сестры, составляет 150 тысяч рублей. Максимум, который можно заявить за обучение детей - 110 тысяч рублей на каждого ребёнка.

«Например, вы потратили на собственные курсы 120 тысяч рублей. При ставке НДФЛ 13% размер возврата может составить 15 600 рублей», — рассказала эксперт.

Она также посоветовала не выбрасывать чеки и квитанции после обучения, и добавила, что прежде чем подавать в налоговую заявление на вычет, следует собрать все необходимые документы.

Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о налоговом вычете за содержание животных, взятых из приюта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

