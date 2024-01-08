СМИ: Трех сотрудников ФСБ обвинили во взятках на 5 млрд рублей

По данным агентства, Следственный комитет расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова.

«Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей», — указал собеседник ТАСС.

Кроме того, Ушакова обвинили в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения, он взят под стражу. Два других фигуранта находятся под домашним арестом, пишет RT. В рамках сделки со следствием они дали показания на соучастников преступления.

Как сообщает ТАСС, 235-й гарнизонный военный суд подтвердил данные о домашнем Царева и Манышкина.

