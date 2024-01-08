СМИ: Трех сотрудников ФСБ обвинили во взятках на 5 млрд рублей
Трех офицеров управления «М» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в силовых ведомствах, обвинили в получении взяток на сумму более 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, Следственный комитет расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова.
«Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей», — указал собеседник ТАСС.
Кроме того, Ушакова обвинили в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения, он взят под стражу. Два других фигуранта находятся под домашним арестом, пишет RT. В рамках сделки со следствием они дали показания на соучастников преступления.
Как сообщает ТАСС, 235-й гарнизонный военный суд подтвердил данные о домашнем Царева и Манышкина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru