Россиянам рассказали, что поможет быстро победить хронический стресс
Для того, чтобы быстро победить хронический стресс, следует выявить источники напряжения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.
Он отметил, что для этого необходимо в течение нескольких дней фиксировать, в какие именно моменты усиливаются тревога и раздражительность.
По его словам, это могут быть «рабочие переписки, конфликты, неопределенности, перегрузки или недостаток отдыха».
«В некоторых случаях изматывать могут токсичные друзья или отношения», — указал врач.
Маматов добавл, что затем нужно попытаться исключить раздражители из жизни или максимально сократить взаимодействие с ними, а также восстановить сон и суточный режим.
Ранее психолог Лариса Исупова заявила, что осознанный отдых является спасением от стресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
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