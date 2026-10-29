Россиянам рассказали, что поможет быстро победить хронический стресс

Он отметил, что для этого необходимо в течение нескольких дней фиксировать, в какие именно моменты усиливаются тревога и раздражительность.

По его словам, это могут быть «рабочие переписки, конфликты, неопределенности, перегрузки или недостаток отдыха».

«В некоторых случаях изматывать могут токсичные друзья или отношения», — указал врач.

Маматов добавл, что затем нужно попытаться исключить раздражители из жизни или максимально сократить взаимодействие с ними, а также восстановить сон и суточный режим.

Ранее психолог Лариса Исупова заявила, что осознанный отдых является спасением от стресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

