«Многомиллиардные изъятия»: В России объяснили отказ от Конвенции о коррупции

Участие России в Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не принесло положительного результата, но позволяло другим странам «собирать информацию», сказал в интервью НСН председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию Совет Европы принял в 1999 году, Россия ратифицировала только второй документ. Кабанов рассказал, что подразумевала под собой Конвенция.

«Смысл Конвенции простой, чтобы избежать коррупционных проявлений в третьих странах. Если, предположим, наш бизнес дает взятки в других странах. Там есть ряд требований, которые якобы создают механизмы для нашей страны. На самом деле основная задача всей этой организации – сбор информации о состоянии экономики в нашей стране. Проводились опросы, интервью, это касалось госкорпораций и серьезного российского бизнеса. Позитивного эффекта от участия России в этой конвенции нет. Американцы не зря сделали антикоррупционное законодательство транснациональным. Они разработали методику, что они могут возбудить уголовное дело и приехать за коррупционером в любую страну», - объяснил собеседник НСН.