«Многомиллиардные изъятия»: В России объяснили отказ от Конвенции о коррупции

Кирилл Кабанов заявил НСН, что РФ самостоятельно ужесточает борьбу с нарушениями. 

Участие России в Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не принесло положительного результата, но позволяло другим странам «собирать информацию», сказал в интервью НСН председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию Совет Европы принял в 1999 году, Россия ратифицировала только второй документ. Кабанов рассказал, что подразумевала под собой Конвенция.

«Смысл Конвенции простой, чтобы избежать коррупционных проявлений в третьих странах. Если, предположим, наш бизнес дает взятки в других странах. Там есть ряд требований, которые якобы создают механизмы для нашей страны. На самом деле основная задача всей этой организации – сбор информации о состоянии экономики в нашей стране. Проводились опросы, интервью, это касалось госкорпораций и серьезного российского бизнеса. Позитивного эффекта от участия России в этой конвенции нет. Американцы не зря сделали антикоррупционное законодательство транснациональным. Они разработали методику, что они могут возбудить уголовное дело и приехать за коррупционером в любую страну», - объяснил собеседник НСН.

«Измена родине!»: Наказание за коррупцию в «оборонке» призвали ужесточить

Также Кабанов заявил о значительных результатах работы антикоррупционной системы в России и призвал ужесточать наказание за подобные деяния.

«У нас самое динамично развивающееся законодательство в мире в этой области. Суммы изъятия многомиллиардные – десятки миллиардов ежегодно. У нас изменился уровень уголовной ответственности – у нас поднялся уровень губернаторов, например. Кто сегодня запускает истории о том, что у нас снижается градус борьбы с коррупцией? Международные организации, международные эксперты, которые вещают из других стран. У нас целые коррупционные сектора ушли, в том числе благодаря системе одного окна, госуслугам. Из недостатков – лояльная ответственность, 10-25 лет должно быть нормой для наказания за такие преступления», - рассказал он.

Наказание за коррупцию в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и государственного оборонного заказа необходимо ужесточить, оно должно начинаться от 10-15 лет колонии, заявил ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Владимир ПутинКоррупция В России
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