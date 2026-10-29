«Позор»: Трамп раскритиковал президентские выборы в Бразилии
Прошедшие в Бразилии президентские выборы были позором. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос, кого он считает победителем, отметив, что «не встал ни на чью сторону».
«Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва попросил меня не вставать ни на чью сторону», - сказал Трамп.
Он добавил, что намерен поговорить с бразильским лидером.
Ранее сбежавший в США экс-кандидат Флавио Болсонару назвал себя законным президентом Бразилии и «жертвой избирательного переворота», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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