«Все зависит от договора, в июне компания включила пункт о том, что атаки БПЛА – это форс-мажор для маркетплейса. Формально компания снимает с себя ответственность. При этом в рамках гражданского права есть правило: тот, у кого товар хранится, тот за него и отвечает. Необходимо делать антидроновую защиту. В чем виноваты продавцы или добросовестные покупатели? Но формально никто не может рассчитывать на полную компенсацию. Я думаю, надо корректировать вопрос компенсаций и обеспечить защиту от дронов», - отметил он.

По его словам, в этой ситуации продавцы могут попробовать обратиться в суд.

«Решение не вызовет симпатии у тех, кто вложил большие средства в эти товары. Я думаю, что можно в судебном порядке оспаривать эти положения договора, чтобы взыскать убытки. Единого правого решения на сегодняшний момент нет, все будет зависеть от конкретной ситуации. Не у всех хватит денег, чтобы судиться. Но я уверен, что многие пойдут в суд. Эта ситуация может привести к чреде банкротств небольших компаний. Если у кого-то какой-то товар остался, необходимо, чтобы правоохранители четко оценили, пока наложили на этот товар обеспечительные меры. Это имущество уже куплено, если люди заплатили, Wildberries оно тогда не принадлежит. Если товары не оплачены, это товары компании или ее же убытки», - заключил собеседник НСН.

Ночью 18 июля БПЛА ВСУ атаковали несколько объектов Wildberries в России. Речь идет о складе в Котовске в Тамбовской области и о логистическом центре маркетплейса в Электростали в Подмосковье.

