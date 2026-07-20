Пойдут в суд? Как Wildberries открестилась от прямых выплат за потерю товара
Продавцы могут в судебном порядке оспаривать положение договора, чтобы взыскать убытки с WB, заявил НСН Иван Соловьев.
Компания Wildberries не обязана выплачивать компенсацию продавцам за потерю товара в случае атак БПЛА, но этот вопрос следует пересмотреть, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что, несмотря на отсутствие юридической обязанности компенсировать утраченный товар, компания уже прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. По её словам, с 19 июля WB вводит скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также скидку в размере 100% на транзитные поставки в региональные склады. Также Wildberries предлагает пострадавшим льготные кредиты с отсрочкой по выплатам до полугода. Wildberries якобы стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов, жалуются продавцы в соцсетях. Соловьев раскрыл, почему компания не обязана ничего выплачивать.
«Все зависит от договора, в июне компания включила пункт о том, что атаки БПЛА – это форс-мажор для маркетплейса. Формально компания снимает с себя ответственность. При этом в рамках гражданского права есть правило: тот, у кого товар хранится, тот за него и отвечает. Необходимо делать антидроновую защиту. В чем виноваты продавцы или добросовестные покупатели? Но формально никто не может рассчитывать на полную компенсацию. Я думаю, надо корректировать вопрос компенсаций и обеспечить защиту от дронов», - отметил он.
По его словам, в этой ситуации продавцы могут попробовать обратиться в суд.
«Решение не вызовет симпатии у тех, кто вложил большие средства в эти товары. Я думаю, что можно в судебном порядке оспаривать эти положения договора, чтобы взыскать убытки. Единого правого решения на сегодняшний момент нет, все будет зависеть от конкретной ситуации. Не у всех хватит денег, чтобы судиться. Но я уверен, что многие пойдут в суд. Эта ситуация может привести к чреде банкротств небольших компаний. Если у кого-то какой-то товар остался, необходимо, чтобы правоохранители четко оценили, пока наложили на этот товар обеспечительные меры. Это имущество уже куплено, если люди заплатили, Wildberries оно тогда не принадлежит. Если товары не оплачены, это товары компании или ее же убытки», - заключил собеседник НСН.
Ночью 18 июля БПЛА ВСУ атаковали несколько объектов Wildberries в России. Речь идет о складе в Котовске в Тамбовской области и о логистическом центре маркетплейса в Электростали в Подмосковье.
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