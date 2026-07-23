Не поздно начать заново: Как пенсионеры могут освоить новую профессию
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал о доступных механизмах переобучения для людей старшего возраста, а Светлана Бессараб сказала, что опасения перед освоением новых направлений, в том числе цифровых, зачастую преувеличены.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в пресс-центре НСН рассказала, что граждане старше 50 лет могут бесплатно освоить новую специальность, и отметила, что на практике представители старшего поколения уверенно осваивают даже IT‑направления.
«Думаю, предлагаемые пенсионерам должности уже соотносятся с имеющимися у них навыками. Сегодня очень высока востребованность цифровых специальностей. На мой взгляд, старшему поколению абсолютно не стоит бояться пробовать себя в любых предлагаемых направлениях. Действительно, можно преодолеть неуверенность в себе и научиться навыкам, которые порой оказываются менее сложными, чем нам представляются. При обучении всё становится доступно и понятно. Каждый вправе заниматься тем, чем хочет. Лица старше 50 лет могут пройти бесплатное обучение по выбранной специальности. Не нужно бояться ни финансовых вопросов, ни IT‑технологий. Как показывает практика, старшее поколение очень уверенно чувствует себя и в этих направлениях. Сегодня доступен достаточно широкий спектр программ по обучению новым профессиям», — сказала собеседница НСН.
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, в свою очередь, рассказал о доступных механизмах переобучения для людей старшего возраста.
«Даже если вы сейчас работаете по специальности, но хотели бы переобучиться на другую, вы можете обратиться в службу занятости. Вам могут организовать переобучение с сохранением вашей заработной платы. Также есть возможность самостоятельно чему‑то обучиться. Существует достаточно много автономных некоммерческих и общественных организаций, которые помогают пенсионерам освоить новые навыки», — отметил Рязанский.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян сказал НСН, что на фоне дефицита кадров людям старшего возрасте легче найти работу, но для них открыты не все специальности.
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