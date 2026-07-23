Погрязли в стереотипах? Зачем в Бразилии начнут изучать русский язык
Борис Мартынов раскрыл НСН, что Бразилия всегда тянулась к России, поэтому внедрение в их школы программ по русскому языку только поможет странам укрепить связь.
Пока знания России и Бразилии друг о друге ограничены стереотипами, однако изучение русского языка в Бразилии поможет им глубже проникнуть в российскую культуру и историю. Об этом НСН рассказал профессор МГИМО, специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.
В Бразилии внедрят изучение русского языка как иностранного, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения России. Отмечается, что российское министерство договорилось об этом с министерством образования Бразилии на совещании в онлайн-формате. Мартынов заявил, что это огромный позитивный шаг в двустороннем сотрудничестве.
«Интерес Бразилии к России был всегда. Это то направление, по которому нужно идти и дальше, если мы хотим сотрудничать и по линии БРИКС, и на двусторонней основе. Единственное препятствие, которое мешает нам лучше понять друг друга, — это то, что мы очень мало знаем друг о друге. В Бразилии давно уже существует школа балета Большого театра. А у нас — бразильский футбол, карнавал. Но это во многом стереотипы. А язык — это то, что позволяет проникнуть в глубину национального сознания, истории, культуры. Простые бразильцы очень заинтересованы в этом», — рассказал он.
При этом Мартынов напомнил, что интересы России и Бразилии в сотрудничестве простираются далеко за пределы сферы образования.
«У нас общий интерес в сфере безопасности. Мы — большие и богатые страны. На нас смотрят с завистью. И если России ещё есть чем отбиться, то в Бразилии всегда жили в каком‑то своём мирке. Недаром у нас каждый год проходят консультации и по линии БРИКС, и на двусторонней основе — на уровне секретарей Совета Безопасности. США с XIX века никогда не скрывали своих амбиций в отношении Амазонии. Так что у нас огромные перспективы в плане сотрудничества в области безопасности», — подытожил он.
Ранее стало известно, что Аргентина перестала сотрудничать с Россией по мирному атому. Об этом рассказал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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