Пока знания России и Бразилии друг о друге ограничены стереотипами, однако изучение русского языка в Бразилии поможет им глубже проникнуть в российскую культуру и историю. Об этом НСН рассказал профессор МГИМО, специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.

В Бразилии внедрят изучение русского языка как иностранного, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения России. Отмечается, что российское министерство договорилось об этом с министерством образования Бразилии на совещании в онлайн-формате. Мартынов заявил, что это огромный позитивный шаг в двустороннем сотрудничестве.

«Интерес Бразилии к России был всегда. Это то направление, по которому нужно идти и дальше, если мы хотим сотрудничать и по линии БРИКС, и на двусторонней основе. Единственное препятствие, которое мешает нам лучше понять друг друга, — это то, что мы очень мало знаем друг о друге. В Бразилии давно уже существует школа балета Большого театра. А у нас — бразильский футбол, карнавал. Но это во многом стереотипы. А язык — это то, что позволяет проникнуть в глубину национального сознания, истории, культуры. Простые бразильцы очень заинтересованы в этом», — рассказал он.