В России запретили парковать электромобили и грузовики под ж/д мостами

В России запретили парковать электромобили и грузовики под железнодорожными мостами. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, соответствующие нормы прописаны в новых правилах пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта.

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Отмечается, что указанные требования начали действовать с 10 июля. В них указана, что под мостами запрещено размещать пожаро- и взрывоопасные объекты. К ним относятся, в том числе, грузовики, электромобили и машины с газобаллонным оборудованием.

Кроме того, правила устанавливают новые требования к огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад, а также ужесточают требования к стройматериалам, в том числе при возведении ж/д станций, и к условиям работы пожарных подразделений на удаленных и труднодоступных объектах.

Ранее в Нью-Йорке на участке Бруклинского моста начался пожар из-за салютов во время празднования Дня независимости США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мэрия Москвы
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