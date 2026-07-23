«Недружелюбный мир»: С какими барьерами на рынке труда сталкиваются пожилые соискатели
Барьеры пенсионеров при поиске работы носят не только технологический и физический характер, но и психологический: людям старшего возраста бывает непросто адаптироваться к стремительно меняющимся требованиям рынка труда, сказал НСН Валерий Рязанский.
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в пресс-центре НСН обозначил основные трудности, с которыми сталкиваются пенсионеры при поиске работы.
«С какими сложностями сталкиваются соискатели‑пенсионеры? Прежде всего это неуверенность в своих силах и недостаточный уровень современных технологических компетенций. Сюда же относится психологический барьер. Даже если взять такую профессию, как лифтёр, к соискателю предъявляются требования, связанные с техническим регламентом и современным законодательством — всё сильно изменилось. Сегодня ко многим, даже к самым простым профессиям, выдвигаются достаточно серьёзные требования. Второй аспект связан с физическими возможностями — например, с состоянием зрения или слуха. В жизни бывает всякое: с возрастом люди могут становиться более медлительными. Такие особенности тоже влияют на трудоустройство. При этом всем работодателям хочется видеть расторопного, дисциплинированного сотрудника, владеющего компьютером. Пенсионеру же нужно немного времени, чтобы подстроиться под новые условия. Этот быстро развивающийся мир для пенсионеров не всегда дружелюбен. Работодателям стоит проявлять больше понимания. Отдача от пенсионеров может быть многократной — иногда даже выше, чем от расторопных, но менее опытных молодых сотрудников», — сказал собеседник НСН.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян сказал НСН, что на фоне дефицита кадров людям старшего возрасте легче найти работу, но для них открыты не все специальности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Выплаты через юриста: Как продавцам получить компенсацию после пожара на складе Wildberries
- Внимание, провод: Как не наткнуться на некачественную зарядку
- Трамп: Ядерная сделка США с Саудовской Аравией исключает обогащение урана
- Не поздно начать заново: Как пенсионеры могут освоить новую профессию
- Путин: РФ одна из немногих самостоятельно выпускает сырье для вооружений
- «Недружелюбный мир»: С какими барьерами на рынке труда сталкиваются пожилые соискатели
- В школах Бразилии будут изучать русский язык
- Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
- Союз пенсионеров объяснил востребованность граждан от 60 лет для экономики
- ЦИК завершил регистрацию списков парламентских партий на выборах в Госдуму