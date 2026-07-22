Краснодар и Невинномысск: ВСУ продолжают бить по складам Wildberries
В Краснодаре продолжается пожар после ночных ударов по логистическому центру Wildberries, Песков отверг звучащие в Киеве оправдания.
Украина продолжает атаковать инфраструктуру компании Wildberries. В ночь на среду удары были нанесены по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске. Глава WB Татьяна Ким cообщила о новых пострадавших, при этом в Кремле опровергли утверждения Киева о том, что склады компании якобы используются для поставок российской армии.
НОВЫЕ АТАКИ: КРАСНОДАР И НЕВИННОМЫССК
18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях, в результате на складе в Котовске погибли 7 человек, а количество пострадавших в Котовске и Электростали превысило 50 человек. В ночь на 22 июля атаки продолжились.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в 3:30 утра об отражении «налета вражеских беспилотников, нацеленных на промзону Невинномысска». Около 5 утра он отметил, что на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Глава Краснодара Евгений Наумов написал в соцсетях о начале атаки беспилотников около 4 утра. В 5:30 он сообщил о трех пострадавших в результате атаки на логистический склад.
В пресс-службе RWB подтвердили ночью эвакуацию сотрудников логистических комплексов компании в Краснодаре и Невинномысске, а в 6:30 итоги ночных атак подвела глава Wildberries Татьяна Ким.
«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь. (…) Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу», - подчеркнула Ким, назвав «героями» команду, которая провела оперативную эвакуацию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отверг утверждения Киева о том, что склады WB якобы используются для поставок товаров для российской армии.
«Это не так» (…) Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, и в этом террористическая сущность киевского режима», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в контексте атак Котовска и Электростали.
ПОТЕРИ НА СТО МИЛЛИОНОВ: «НАЕДИНЕ НЕ ОСТАВИМ!»
Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила 20 июля о первых выплатах семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии, а также о других мерах поддержки. Она также пообещала, что не оставит наедине с проблемой тех, чти товары были повреждены при атаках 18 июля.
Так основательница Finn Flare Ксения Рясова сообщила в соцсетях, что на складах Wildberries сгорел товар этого бренда на 100 млн рублей.
«За последние пять лет мы пережили много всяких неприятностей: то, что нам не отдавали груз, то, что нам не давали кредитные лимиты, но сейчас у нас просто сгорел товар на 100 млн рублей», - отметила Рясова, призвав подписчиков спасти бренд, покупая его товары.
На этом фоне заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил НСН, что Wildberries не обязана выплачивать компенсацию продавцам за потерю товара в случае атак БПЛА.
«Все зависит от договора, в июне компания включила пункт о том, что атаки БПЛА – это форс-мажор для маркетплейса. Формально компания снимает с себя ответственность. При этом в рамках гражданского права есть правило: тот, у кого товар хранится, тот за него и отвечает. Необходимо делать антидроновую защиту. В чем виноваты продавцы или добросовестные покупатели? Но формально никто не может рассчитывать на полную компенсацию», - указал Соловьев.
Около 7:30 утра оперштаб Краснодарского края опубликовал видео с огромными черными клубами дыма на лесом, сообщив, что к тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет.
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