НОВЫЕ АТАКИ: КРАСНОДАР И НЕВИННОМЫССК

18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях, в результате на складе в Котовске погибли 7 человек, а количество пострадавших в Котовске и Электростали превысило 50 человек. В ночь на 22 июля атаки продолжились.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в 3:30 утра об отражении «налета вражеских беспилотников, нацеленных на промзону Невинномысска». Около 5 утра он отметил, что на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Глава Краснодара Евгений Наумов написал в соцсетях о начале атаки беспилотников около 4 утра. В 5:30 он сообщил о трех пострадавших в результате атаки на логистический склад.

В пресс-службе RWB подтвердили ночью эвакуацию сотрудников логистических комплексов компании в Краснодаре и Невинномысске, а в 6:30 итоги ночных атак подвела глава Wildberries Татьяна Ким.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь. (…) Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу», - подчеркнула Ким, назвав «героями» команду, которая провела оперативную эвакуацию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отверг утверждения Киева о том, что склады WB якобы используются для поставок товаров для российской армии.

«Это не так» (…) Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, и в этом террористическая сущность киевского режима», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в контексте атак Котовска и Электростали.