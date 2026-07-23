Путин: РФ одна из немногих самостоятельно выпускает сырье для вооружений
Россия является одной из немногих стран мира, которые самостоятельно выпускают сырьё для вооружений. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе оперативного совещания Совета безопасности страны он указал, что речь идёт о выпуске необходимых материалов, комплектующих и сырья.
«Для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать свои ядерные силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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