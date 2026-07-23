«Все, кто может»: Лукашенко призвал горожан помочь убрать урожай
Жители городов и «все, кто только может» должны помочь аграриям собрать урожай. Как пишет РИА Новости, с таким призывом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он отметил, что в республике складываются довольно специфические погодные условия. По его словам, рассчитывать на то, что погода кардинально поменяется, не следует.
«Надеяться на то, что нас перестанет заливать не стоит. Но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 43-45 градусов. Вся Европа изнывает от жары», - добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что в период уборочной кампании плохих работников и чиновников следует отправлять в армию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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