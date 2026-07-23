Трамп: Ядерная сделка США с Саудовской Аравией исключает обогащение урана
Сделка США и Саудовской Аравии по мирному атому не предусматривает обогащение урана. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он указал, что Вашингтон не против объектов гражданской ядерной энергетики, если они не применяются для военных нужд.
«Обогащения материалов не будет... Только невоенное использование», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что право на мирный атом имеют все страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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