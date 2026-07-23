Трамп: Ядерная сделка США с Саудовской Аравией исключает обогащение урана

Сделка США и Саудовской Аравии по мирному атому не предусматривает обогащение урана. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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Он указал, что Вашингтон не против объектов гражданской ядерной энергетики, если они не применяются для военных нужд.

«Обогащения материалов не будет... Только невоенное использование», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что право на мирный атом имеют все страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьСаудовская АравияСШАДональд Трамп

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