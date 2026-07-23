Внимание, провод: Как не наткнуться на некачественную зарядку
Илья Корнейчук раскрыл НСН, что хорошая, мощная зарядка не может стоить меньше двух тысяч рублей.
Нужно покупать зарядное устройство только проверенных марок с репутацией, а также обязательно смотреть, на какую мощность оно рассчитано. Об этом НСН рассказал ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Роскачество признало две трети зарядок на российском рынке опасными — во время проверки у них нашли проблемы с изоляцией, горючий пластик и повышенное содержание свинца. Эксперты проверили 20 популярных моделей зарядных устройств. В зоне риска — почти все, что дешевле 800 рублей. Корнейчук раскрыл, как правильно выбрать зарядку.
«Единственный способ не наткнуться на опасное зарядное устройство — это покупать только оригинальное в официальных магазинах. И это не значит, что нужно идти в офлайн. Это может быть и официальный магазин на маркетплейсе. Здесь подходит как бренд, который производит ваши смартфоны, с хорошей репутацией, так и бренды, которые считаются лидирующими из тех же китайцев. Я пользуюсь зарядками Ugreen, Baseus и никогда не имел с ними проблем. А вот с дешевыми проводами или зарядками из переходов в метро у меня были проблемы вплоть до самооплавления и чуть ли не воспламенения провода», — рассказал он.
Также Корнейчук рассказал, сколько должна стоить безопасная зарядка.
«Качественная зарядка может быть и дешевой. Вопрос в том, что она будет рассчитана на очень медленную зарядку и иметь низкую мощность. Если мы говорим о зарядках, которые имеют нитрид-галлиевые транзисторы, то есть высокую эффективность, то это минимум пара тысяч рублей. Я бы даже смотрел в первую очередь на провода, потому что все основные проблемы лично у меня всегда были с ними, а не с зарядными устройствами. Зарядное устройство может работать даже после того, как сгорел какой-то провод, который не рассчитан на пропущенный через него ток», — пояснил собеседник НСН.
При этом Корнейчук уточнил, как понять, что провод нужно срочно вынимать из розетки.
«У каждого провода есть ток, на который он рассчитан, и сверх этого ток пропускать нельзя. Даже если провод хорошего качества, все равно может произойти самовоспламенение. Человек почувствует запах гари. В таком случае нужно срочно прекратить зарядку, а провод обязательно выкинуть», — уточнил Корнейчук.
Ранее специалисты по ремонту смартфонов рассказали НСН, что пользователи перегружают пауэрбанки, поэтому происходят перегрев и возгорания.
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