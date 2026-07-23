Внимание, провод: Как не наткнуться на некачественную зарядку

Илья Корнейчук раскрыл НСН, что хорошая, мощная зарядка не может стоить меньше двух тысяч рублей.

Нужно покупать зарядное устройство только проверенных марок с репутацией, а также обязательно смотреть, на какую мощность оно рассчитано. Об этом НСН рассказал ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

Роскачество признало две трети зарядок на российском рынке опасными — во время проверки у них нашли проблемы с изоляцией, горючий пластик и повышенное содержание свинца. Эксперты проверили 20 популярных моделей зарядных устройств. В зоне риска — почти все, что дешевле 800 рублей. Корнейчук раскрыл, как правильно выбрать зарядку.

«Единственный способ не наткнуться на опасное зарядное устройство это покупать только оригинальное в официальных магазинах. И это не значит, что нужно идти в офлайн. Это может быть и официальный магазин на маркетплейсе. Здесь подходит как бренд, который производит ваши смартфоны, с хорошей репутацией, так и бренды, которые считаются лидирующими из тех же китайцев. Я пользуюсь зарядками Ugreen, Baseus и никогда не имел с ними проблем. А вот с дешевыми проводами или зарядками из переходов в метро у меня были проблемы вплоть до самооплавления и чуть ли не воспламенения провода», — рассказал он.

Жительница московского небоскреба едва не сгорела заживо из-за пауэрбанка

Также Корнейчук рассказал, сколько должна стоить безопасная зарядка.

«Качественная зарядка может быть и дешевой. Вопрос в том, что она будет рассчитана на очень медленную зарядку и иметь низкую мощность. Если мы говорим о зарядках, которые имеют нитрид-галлиевые транзисторы, то есть высокую эффективность, то это минимум пара тысяч рублей. Я бы даже смотрел в первую очередь на провода, потому что все основные проблемы лично у меня всегда были с ними, а не с зарядными устройствами. Зарядное устройство может работать даже после того, как сгорел какой-то провод, который не рассчитан на пропущенный через него ток», — пояснил собеседник НСН.

При этом Корнейчук уточнил, как понять, что провод нужно срочно вынимать из розетки.

«У каждого провода есть ток, на который он рассчитан, и сверх этого ток пропускать нельзя. Даже если провод хорошего качества, все равно может произойти самовоспламенение. Человек почувствует запах гари. В таком случае нужно срочно прекратить зарядку, а провод обязательно выкинуть», — уточнил Корнейчук.

Ранее специалисты по ремонту смартфонов рассказали НСН, что пользователи перегружают пауэрбанки, поэтому происходят перегрев и возгорания.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak
ТЕГИ:Смартфоны

Горячие новости

Все новости

партнеры