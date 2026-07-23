Нужно покупать зарядное устройство только проверенных марок с репутацией, а также обязательно смотреть, на какую мощность оно рассчитано. Об этом НСН рассказал ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

Роскачество признало две трети зарядок на российском рынке опасными — во время проверки у них нашли проблемы с изоляцией, горючий пластик и повышенное содержание свинца. Эксперты проверили 20 популярных моделей зарядных устройств. В зоне риска — почти все, что дешевле 800 рублей. Корнейчук раскрыл, как правильно выбрать зарядку.

«Единственный способ не наткнуться на опасное зарядное устройство — это покупать только оригинальное в официальных магазинах. И это не значит, что нужно идти в офлайн. Это может быть и официальный магазин на маркетплейсе. Здесь подходит как бренд, который производит ваши смартфоны, с хорошей репутацией, так и бренды, которые считаются лидирующими из тех же китайцев. Я пользуюсь зарядками Ugreen, Baseus и никогда не имел с ними проблем. А вот с дешевыми проводами или зарядками из переходов в метро у меня были проблемы вплоть до самооплавления и чуть ли не воспламенения провода», — рассказал он.