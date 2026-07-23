Турагенты объяснили рост спроса на Бали крепким рублем
Благодаря укрепившемуся рублю цены туров на индонезийский курорты остались на уровне прошлого года, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Рост спроса среди российских туристов на туры в Индонезию связан с укреплением рубля и наличием прямых перелетов, благодаря этому цены на туры в эту страну остались на уровне 2025 года, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
По итогам пяти месяцев 2026 года туропоток из России в Индонезию почти сравнялся с прошлогодним. Индонезийская иммиграционная служба зафиксировала 99 748 визитов с января по май. Это всего на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В мае Индонезия приняла 15 390 российских туристов – на 3,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года.
«Главная причина роста турпотока в эту страну — резкое укрепление рубля. Благодаря этому индонезийские отельеры дали нам цены на уровне прошлого года: средняя цена суток в номере четыре звезды на Бали составила 100 долларов. Индонезия — недорогая страна, россияне с долларами чувствуют там себя комфортно. Другая причина – наличие прямых рейсов», - рассказал Мкртчян.
Стоимость путешествия на Бали, по словам собеседника НСН, по данным на этот год сравнима с поездкой из Москвы на Байкал или Алтай. Неделя на двоих с проживанием, питанием, трансферами и страховкой обойдется в среднем в 300 тысяч рублей.
Основной спрос по-прежнему приходится на Бали, хотя страна помимо пляжного может предложить лечебный или гастрономический туры, а также возможность погружения в духовные практики.
«90% россиян приезжают в Индонезию на Бали, хотя это большая страна, там есть что посмотреть. Здесь виноваты индонезийские коллеги, мало делающие для промоушена своей страны. Эта страна подойдет для отдыха любому человеку: мы отправляли туда самого молодого пассажира в возрасте шести месяцев и самого пожилого 76 лет. В Индонезию едут увлекающиеся йогой, те, кому нравится пляжный отдых и азиатская кухня, а также те, кому нужны лечебные или оздоровительные туры», - добавил Мкртчян.
Калининград в этом сезоне потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики, но отели спокойно переживут спад, заявил ранее НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
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