Рост спроса среди российских туристов на туры в Индонезию связан с укреплением рубля и наличием прямых перелетов, благодаря этому цены на туры в эту страну остались на уровне 2025 года, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По итогам пяти месяцев 2026 года туропоток из России в Индонезию почти сравнялся с прошлогодним. Индонезийская иммиграционная служба зафиксировала 99 748 визитов с января по май. Это всего на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В мае Индонезия приняла 15 390 российских туристов – на 3,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

«Главная причина роста турпотока в эту страну — резкое укрепление рубля. Благодаря этому индонезийские отельеры дали нам цены на уровне прошлого года: средняя цена суток в номере четыре звезды на Бали составила 100 долларов. Индонезия — недорогая страна, россияне с долларами чувствуют там себя комфортно. Другая причина – наличие прямых рейсов», - рассказал Мкртчян.

Стоимость путешествия на Бали, по словам собеседника НСН, по данным на этот год сравнима с поездкой из Москвы на Байкал или Алтай. Неделя на двоих с проживанием, питанием, трансферами и страховкой обойдется в среднем в 300 тысяч рублей.