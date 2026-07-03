По его словам, молочная продукция также уже показывала рост в 2026 году: по оценкам отраслевых аналитиков, в среднем повышение цен на отдельные виды молочной продукции (включая сыр и молоко) составило около 4-7% в годовом выражении на фоне удорожания логистики и упаковки.

«Молоко, сыры, сливочное масло и другая охлажденная продукция требуют соблюдения холодовой цепи на всех этапах — от производства до магазина. Специализированный транспорт, холодильные склады и распределительные центры обходятся дорого, поэтому рост логистических издержек неизбежно увеличивает себестоимость», — пояснил эксперт.

Белоусов добавил, что еще одной категорией, которая может заметно прибавить в цене, остается рыба.

«Основные районы добычи находятся далеко от крупных центров потребления. Доставка продукции, поддержание температурного режима, хранение и распределение по регионам формируют значительную часть конечной стоимости. Поэтому именно логистика оказывает существенное влияние на цену рыбы. Напоминаю, что рыба уже входила в число товаров с заметной динамикой роста цен в 2026 году, что подтверждается данными Росстата о колебаниях стоимости продовольственных товаров в течение года», — сказал Белоусов.

Белоусов добавил, что именно перечисленные категории наиболее чувствительны к изменениям стоимости логистики, поскольку требуют либо длительной транспортировки, либо специальных условий хранения. По его словам, если текущая динамика затрат на перевозку и складскую инфраструктуру сохранится, именно эти продукты могут дорожать быстрее остальных в течение III квартала.

Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк рассказал НСН, что водители такси стали реже выходить на линии, так как никто не хочет половину рабочего дня стоять в очередях на заправках, а уехав на удаленное расстояние, рискуют вовсе не заправиться, при этом агрегаторы, чтобы стимулировать таксистов заступать на смены, повышают цены.

