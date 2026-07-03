Россиянам назвали три категории продуктов, которые подорожают в ближайшее время
Если текущая динамика затрат на перевозку и складскую инфраструктуру сохранится, то ряд продуктов может дорожать быстрее остальных, сказал НСН Михаил Белоусов.
В III квартале 2026 года рост цен наиболее вероятен в трех категориях продуктов — кофе, молочной продукции, рыбе, рассказал НСН эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли, основатель ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
Президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин ранее говорил НСН, что из-за дефицита топлива автоперевозчики стали отказываться от поездок на дальние расстояния, чтобы не брать на себя ответственность за порчу грузов из-за вынужденных простоев. Белоусов отметил, что грядущее подорожание продуктов связано с увеличением затрат на доставку, хранение и распределение товаров.
«Кофе остается одной из самых чувствительных категорий, поскольку практически все сырье поставляется из-за рубежа. Морские перевозки, контейнерная логистика, работа портов и сроки доставки напрямую влияют на стоимость продукта. Любое увеличение логистических расходов довольно быстро отражается на цене кофе на полке», — отметил Белоусов.
По его словам, молочная продукция также уже показывала рост в 2026 году: по оценкам отраслевых аналитиков, в среднем повышение цен на отдельные виды молочной продукции (включая сыр и молоко) составило около 4-7% в годовом выражении на фоне удорожания логистики и упаковки.
«Молоко, сыры, сливочное масло и другая охлажденная продукция требуют соблюдения холодовой цепи на всех этапах — от производства до магазина. Специализированный транспорт, холодильные склады и распределительные центры обходятся дорого, поэтому рост логистических издержек неизбежно увеличивает себестоимость», — пояснил эксперт.
Белоусов добавил, что еще одной категорией, которая может заметно прибавить в цене, остается рыба.
«Основные районы добычи находятся далеко от крупных центров потребления. Доставка продукции, поддержание температурного режима, хранение и распределение по регионам формируют значительную часть конечной стоимости. Поэтому именно логистика оказывает существенное влияние на цену рыбы. Напоминаю, что рыба уже входила в число товаров с заметной динамикой роста цен в 2026 году, что подтверждается данными Росстата о колебаниях стоимости продовольственных товаров в течение года», — сказал Белоусов.
Белоусов добавил, что именно перечисленные категории наиболее чувствительны к изменениям стоимости логистики, поскольку требуют либо длительной транспортировки, либо специальных условий хранения. По его словам, если текущая динамика затрат на перевозку и складскую инфраструктуру сохранится, именно эти продукты могут дорожать быстрее остальных в течение III квартала.
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк рассказал НСН, что водители такси стали реже выходить на линии, так как никто не хочет половину рабочего дня стоять в очередях на заправках, а уехав на удаленное расстояние, рискуют вовсе не заправиться, при этом агрегаторы, чтобы стимулировать таксистов заступать на смены, повышают цены.
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