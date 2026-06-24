Фермеры попросили власти снизить ставку НДС

Речь идет о продуктах переработки овощей. Соответствующее обращение Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» направила в Минсельхоз, Госдуму, Совфед и Торгово-промышленную палату. В настоящее время ставка НДС составляет 22%. Ассоциация считает, что инициатива позволит выровнять условия налогообложения для организаций, перерабатывающих продукцию овощеводства, а также производителей, которые реализуют другие виды продовольственных товаров и для которых уже действует ставка в 10%. Речь идет, в том числе, о производителях мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также хлеба и хлебобулочных изделий.

Также ожидается, что благодаря снижению ставки будут выровнены условия налогообложения для организаций, производящих и продающих овощи, и для товаропроизводителей, перерабатывающих их. В письме указывается, что предложение позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и вложить их во внедрение технологий для глубокой переработки продукции овощеводства. Это приведет к развитию конкурентоспособности российских производителей сельхозтоваров при продаже и переработке овощей, включая картофель.

Отмечается, что пониженная ставка НДС на продукты имеет важное социальное значение и оказывает прямое влияние на их стоимость. Для снижения ставки «Народный фермер» предлагает включить в установленный в Налоговом кодексе перечень продовольственных товаров, для которых ставка составляет 10%, продукты переработки овощей, включая картофель.

Ранее фермеры пожаловались на ограничение закупок магазинами российских овощей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

