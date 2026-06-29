Автоперевозчики отказались от дальних поездок в России из-за дефицита топлива
После окончания топливного кризиса в России цены вряд ли откатятся назад, сказал НСН Владимир Матягин.
Автоперевозчики из-за дефицита топлива не рискуют брать на себя ответственность за доставку грузов на дальние расстояния, ведь если они испортятся в дороге, перевозчик будет вынужден выплачивать из своего кармана миллионные убытки. Об этом НСН заявил президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Автоперевозчики начали предупреждать клиентов о росте цен на свои услуги — из-за проблем с топливом в России, сообщило издание «Коммерсантъ». Участники рынка отмечают, что у автотранспорта нет альтернативы и ситуация скажется как на стоимости, так и на сроках доставки. Матягин отметил, что сейчас перевозчики зачастую вынуждены отказываться от доставки грузов на дальние расстояния.
«Сейчас сложно что-либо прогнозировать, потому что непонятно, где брать топливо. Перевозчики не могут выстроить какую-то длинную логистику на дальние расстояния. Те 100-200 литров, которые отпускают для грузового транспорта, — это очень мало, 100 литров хватает на 200 километров с копейками. А если есть рефрижераторная установка, которая постоянно должна поддерживать определенную температуру, расход дизельного топлива увеличивается. Перевозчики, прежде чем связываться с такой продукцией, сто раз подумают, хватит ли у них топлива на трассе. Если продукт испортится, перевозчик из своего кармана заплатит убытки, которые могут исчисляться миллионами рублей. Соответственно, рисковать очень сложно. Конечно, если у перевозчика будет в баке 1000 литров, он может выстроить логистику на несколько тысяч километров, но есть ли сейчас такие перевозчики? Подорожание услуг будет зависеть от возможностей перевозчика, рост может составить 10%, 20%, 30% и даже 100%. Проблема не в цене, а в том, что невозможно гарантировать оказание услуги», — сказал Матягин.
Собеседник НСН указал на необходимость запрета экспорта топлива за рубеж.
«Мы уже отправили в правительство письмо, в котором акцентировали внимание на том, что нужно вообще запретить вывоз топлива за границу. Я сам вчера еле успел урвать последние 30 литров, следующему после меня топлива уже не досталось. А человек, который уезжает в рейс, где-нибудь в тайге встанет без топлива, и что ему там делать? Кроме того, начинают появляться спекулянты на автозаправочных станциях независимых операторов. Ценник у них зависит от биржевой стоимости, а на бирже тонна дизельного топлива стоит 130 тысяч рублей, и эта цена постоянно растет. Да, возможно, его не хватает, но эта цена растет, и на независимых заправках оно продается по 100 и более рублей за литр. Федеральная антимонопольная служба вроде бы должна была начать работу по этому поводу, но спрос рождает предложение. Если мне обеспечат топливо даже по 100 рублей за литр, если у меня будет заказ и если я накручу 100% от стоимости перевозки, в итоге это скажется на всех инфляционных вещах», — добавил эксперт.
В заключение собеседник НСН усомнился, что цены снизятся после окончания топливного кризиса.
«Я не помню такого, чтобы у нас цены откатывались назад после роста. Мировые и российские цены не идут в связке. Если на мировых биржах цена на нефть падает, у нас находят причины, и цены растут. Госрегулирование должно быть, ненормально, что в нефтяной стране космические цены на топливо. Допускаю, что даже создается определенный ажиотаж в сегодняшних реалиях, как в 1991 году был искусственно создан дефицит товаров», — подытожил он.
Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин провели рабочую встречу, чтобы обсудить бесперебойное снабжение столицы автомобильным топливом.
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