Автоперевозчики из-за дефицита топлива не рискуют брать на себя ответственность за доставку грузов на дальние расстояния, ведь если они испортятся в дороге, перевозчик будет вынужден выплачивать из своего кармана миллионные убытки. Об этом НСН заявил президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.

Автоперевозчики начали предупреждать клиентов о росте цен на свои услуги — из-за проблем с топливом в России, сообщило издание «Коммерсантъ». Участники рынка отмечают, что у автотранспорта нет альтернативы и ситуация скажется как на стоимости, так и на сроках доставки. Матягин отметил, что сейчас перевозчики зачастую вынуждены отказываться от доставки грузов на дальние расстояния.

«Сейчас сложно что-либо прогнозировать, потому что непонятно, где брать топливо. Перевозчики не могут выстроить какую-то длинную логистику на дальние расстояния. Те 100-200 литров, которые отпускают для грузового транспорта, — это очень мало, 100 литров хватает на 200 километров с копейками. А если есть рефрижераторная установка, которая постоянно должна поддерживать определенную температуру, расход дизельного топлива увеличивается. Перевозчики, прежде чем связываться с такой продукцией, сто раз подумают, хватит ли у них топлива на трассе. Если продукт испортится, перевозчик из своего кармана заплатит убытки, которые могут исчисляться миллионами рублей. Соответственно, рисковать очень сложно. Конечно, если у перевозчика будет в баке 1000 литров, он может выстроить логистику на несколько тысяч километров, но есть ли сейчас такие перевозчики? Подорожание услуг будет зависеть от возможностей перевозчика, рост может составить 10%, 20%, 30% и даже 100%. Проблема не в цене, а в том, что невозможно гарантировать оказание услуги», — сказал Матягин.