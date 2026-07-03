Поставщики продуктов просят торговлю не штрафовать за срыв доставок
В России просят ввести мораторий на штрафы для поставщиков продуктов питания в торговые сети, сообщают «Известия».
Это связано с нехваткой автомобильного топлива. Это привадит к срыву доставки товаров. Отраслевые объединения фиксируют такие ситуации. Производители продовольственных товаров предупреждают торговлю, что ситуация с топливом — это обстоятельства непреодолимой силы, на которые они не в состоянии повлиять, поэтому не могут нести ответственность за задержку в доставке товаров.
В Ассоциации компаний розничной и омникальной торговли говорят, что готовы поддержать поставщиков, при этом указывая на важность соблюдения баланса и не допущения использования сложившейся обстановки как повода нарушать стабильность поставок.
В АКОРТ направили обращения ассоциации «Руспродсоюз» и «Народный фермер». Последняя объединяет переработчиков в 72 регионах России. Временная отмена штрафов за задержку поставок из-за очередей на АЗС — один из механизмов поддержки поставщиков, который сейчас действительно обсуждается с отраслевыми союзами. В настоящее время этот механизм прорабатывается совместно с отраслевыми объединениями.
Ранее фермеры попросили власти снизить ставку НДС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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