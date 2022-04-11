«Непрозрачная и неизвестная!»: В WWF ответили РЭО на жалобу об иноагентах
РЭО является никому неизвестной организацией и, возможно, сама нарушает закон, считают во Всемирном фонде дикой природы.
За просьбами проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace на статус иноагента могут стоять личные интересы руководства «никому не известной организации», заявили в WWF в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы на предмет статуса иноагента. Газета «Ведомости» сослалась на соответствующее письмо за подписью председателя РЭО Рашида Исмаилова.
«Очевидно, что в сложные времена всегда найдутся те, кто хочет воспользоваться ситуацией в своих личных интересах. Г-ну Исмаилову, прежде чем обращаться в Минюст, следовало бы для начала прояснить, почему на сайте его никому неизвестной организации РЭО отсутствует обязательный для НКО годовой финансовый отчет, что свидетельствует о полной непрозрачности. Более того, совершенно непонятно как РЭО может в своем названии использовать слово "Российская", ведь организация совершенно не выполняет предусмотренных действующим законодательством для этого требований как с точки зрения времени работы организации, так и регионов присутствия», - говорится к комментарии Всемирного фонда дикой природы.
При этом в Фонде почеркнули, что все сотрудники его российского отделения – граждане РФ.
«Высший орган управления Фондом — Совет. Он состоит из граждан Российской Федерации. Все сотрудники Фонда — также граждане России, преданные делу охраны природы, среди которых 16 кандидатов наук, 14 почетных работников охраны природы, 6 заслуженных экологов РФ, 2 кавалера Ордена Почета и один Нобелевский лауреат премии мира 2007 года в составе международной группы ученых-климатологов», - указали в WWF.
Во Всемирном фонде дикой природы напомнили, что, работают в России уже 28 лет, сделав за это время немало важных дел.
«Что касается Всемирного фонда дикой природы, это российская национальная природоохранная организация, работающая в России уже почти 28 лет и объединяющая более 1,5 млн сторонников по всей стране. За это время реализовано более 1500 полевых проектов для сохранения природных богатств нашей страны; при поддержке Фонда создано и расширено более 145 федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 72 миллиона гектаров; в природу возвращены зубры, стабилизирована численность популяции амурского тигра, первые леопарды выпущены в дикую природу Российского Кавказа, создана сеть «медвежьих патрулей» для сохранения белых медведей», - говорится в комментарии.
Между тем, в письме РЭО в Минюст говорится о «недружественных действиях» и формировании Greenpeace и WWF негативного общественного мнения о действиях российских властей в сфере охраны природы.
В качестве примера такой деятельности председатель РЭО Рашидов Исмаилов указал «Ведомостям» на случай, когда «Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений».
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