«Непрозрачная и неизвестная!»: В WWF ответили РЭО на жалобу об иноагентах

За просьбами проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace на статус иноагента могут стоять личные интересы руководства «никому не известной организации», заявили в WWF в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы на предмет статуса иноагента. Газета «Ведомости» сослалась на соответствующее письмо за подписью председателя РЭО Рашида Исмаилова.