«Лобби банков». Юрист объяснил, почему выдача ипотеки с 18 лет – плохая идея

По его словам, это решение может привести к тому, что молодые люди быстро испортят себе кредитную историю.

«Я как специалист по недвижимости и банкротству регулярно вижу уже возрастных людей, которые много работают, но у них опускаются руки, и они банкротятся. И молодые приходят, которые набрали кредитов, еще толком не имея должного опыта работы. Появилась хорошая работа, взяли кредит сразу же, потом этой работы не стало в силу разных обстоятельств – и все. К нам обращаются молодые люди 24,26,27 лет. Например, недавно у нас был 27-летний. По своим мыслям ему еще 20. Поэтому я думаю, что неплатежеспособность среди этих молодых людей будет даже выше», - заявил эксперт.

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Самые дисциплинированные – люди среднего возраста: от 30 до 40 лет. В этот период человек более активен. У него, грубо говоря, пик в карьере и так далее. После сорока сил не хватает у многих. До 30 все пока нестабильно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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