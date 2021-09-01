«Лобби банков». Юрист объяснил, почему выдача ипотеки с 18 лет – плохая идея
Эксперт по банкротству и недвижимости рассказал «Радиоточке НСН», к чему приведет разрешение «Сбербанка» брать ипотеку гражданам с 18 лет.
Разрешение выдавать ипотеку с 18 лет увеличит закредитованность россиян, заявил юрист по банкротству и недвижимости Денис Бутовичев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее «Сбербанк» снизил возраст выдачи ипотеки с 21 года до 18 лет.
«Безусловно, это увеличит закредитованность россиян. Это новая часть населения, которой ранее ипотека не была доступна. Плюс еще есть такая интересная идея, что некоторые родители сейчас закредитованы и не могут взять новые кредиты. Они могут оформить их пускай на совершеннолетних, но все-таки детей. Это лобби банков. Потому что банкам хочется выдать побольше кредитов. И если у них что-то пойдет не так, их все равно государство спасет, вытащит из своего кармана денег, даст, и все будет в порядке. Это я имею в виду «крупняков». А мелким банкам и не светит раздача ипотеки всем подряд», - отметил специалист.
По его словам, это решение может привести к тому, что молодые люди быстро испортят себе кредитную историю.
«Я как специалист по недвижимости и банкротству регулярно вижу уже возрастных людей, которые много работают, но у них опускаются руки, и они банкротятся. И молодые приходят, которые набрали кредитов, еще толком не имея должного опыта работы. Появилась хорошая работа, взяли кредит сразу же, потом этой работы не стало в силу разных обстоятельств – и все. К нам обращаются молодые люди 24,26,27 лет. Например, недавно у нас был 27-летний. По своим мыслям ему еще 20. Поэтому я думаю, что неплатежеспособность среди этих молодых людей будет даже выше», - заявил эксперт.
Бутовичев рассказал, у граждан какого возраста меньше всего проблем с выплатой жилищных кредитов.
Самые дисциплинированные – люди среднего возраста: от 30 до 40 лет. В этот период человек более активен. У него, грубо говоря, пик в карьере и так далее. После сорока сил не хватает у многих. До 30 все пока нестабильно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее «Сбербанк» спрогнозировал рост долгов россиян по ипотеке до 11,6 триллиона рублей.
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