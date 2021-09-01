Сбербанк спрогнозировал рост долгов россиян по ипотеке до 11,6 трлн рублей

Задолженность россиян перед банками по ипотечным кредитам составит от 11,4 до 11,6 триллионов рублей к концу года. Об этом РИА Новости заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, ожидаются темы роста, близкие к верхней границе прогноза ЦБ.

Ведяхин также отметил, что банк на планирует повышать ставки по потребительским кредитам, будет отталкиваться от рыночной ситуации и ожиданий по динамике ставки ЦБ.

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Ранее стало известно, что Сбербанк изменит условия выдачи ипотеки и снизит возраст потенциальных заемщиков до 18 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

Банк решил пересмотреть условия выдачи ипотеки, так как все больше молодых людей рассматривают возможность воспользоваться этой услугой. В «Сбере» отметили, что российская молодежь рано начинает работать, и снижение возраста заемщиков поможет им начать самостоятельную жизнь с покупки жилья, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Долги РоссиянИпотека
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