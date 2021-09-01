Сбербанк спрогнозировал рост долгов россиян по ипотеке до 11,6 трлн рублей

Задолженность россиян перед банками по ипотечным кредитам составит от 11,4 до 11,6 триллионов рублей к концу года. Об этом РИА Новости заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, ожидаются темы роста, близкие к верхней границе прогноза ЦБ.

Ведяхин также отметил, что банк на планирует повышать ставки по потребительским кредитам, будет отталкиваться от рыночной ситуации и ожиданий по динамике ставки ЦБ.