Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк изменит условия выдачи ипотеки и снизит возраст потенциальных заемщиков до 18 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

Нововведения вступят в силу 1 сентября. Молодые клиенты «Сбера» смогут взять ипотеку на жилье в новостройке или воспользоваться программой готового жилья, подав заявку в отделении банка или онлайн.

Банк решил пересмотреть условия выдачи ипотеки, так как все больше молодых людей рассматривают возможность воспользоваться этой услугой. В «Сбере» отметили, что российская молодежь рано начинает работать, и снижение возраста заемщиков поможет им начать самостоятельную жизнь с покупки жилья, пишет Ura.ru.

Между тем аналитики прогнозируют рост ипотечных ставок в текущем году, сообщает телеканал «360». На фоне роста ключевой ставки Центробанка до 6-6,25% ставки по ипотеке могут достигнуть 9%.

