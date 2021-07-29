«Дешевле не будет». В необратимом росте цен на квартиры в России обвинили Центробанк
Застройщикам сейчас цены снижать некуда, они не могут работать себе в убыток и будут держать цены до последнего, сказал НСН Ирина Радченко.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, с чем связан существенный рост цен на недвижимость в России, и почему квартиры не станут дешевле.
По данным Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройках России во втором квартале 2021 года составила 89 тысяч рублей, увеличившись за год на 21%. На рынке вторичного жилья зафиксирован рост цен на 14% - с 61,9 до 70,8 тысяч рублей. Самые высокие цены в новостройках Москвы (277,4 тыс. руб. за квадратный метр), Санкт-Петербурга (166,2 тыс. руб.) и Московской области (122,3 тыс. руб.).
«Причина номер один – это мощная просадка национальной валюты, девальвация рубля, потому что все подорожало – стройматериалы, рабочая сила, металл подорожал на 70%. У нас 5 миллионов гастарбайтеров не вернулись после пандемии. Сейчас многие застройщики абсолютно не вписываются в ту экономику, которую они рассчитывали 3-4 года назад, когда начинали стройку», - сказала Радченко.
По ее словам, вторая причина подорожания цен на недвижимость – нежелание россиян вкладывать деньги в невыгодные депозиты.
«Причина номер два – это низкие депозитные ставки в банках и страх граждан за свои рублевые сбережения. В эпоху турбулентности все вкладываются в более надежные активы, а недвижимость считается более стабильным активом, чем дешевеющие рубли и даже доллары. Кроме того, ходили разные разговоры про то, что налог какой-то вводят на депозиты. В итоге граждане, имеющие сбережения, ищут более предпочтительные способы инвестиций», - пояснила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
Третья причина роста цен на недвижимость – льготная ипотека. Радченко не видит в ней рисков для россиян, но не считает, что она действительно «льготная».
«Она не льготная, это был маркетинговый ход. Была ключевая ставка 4%, а сейчас 6,5% - какая она льготная?» - недоумевает эксперт.
Радченко предупредила, что цены на недвижимость не станут ниже, призвав власти страны заниматься не их искусственным сдерживанием, а остановить падение рубля.
«Подорожали не только новостройки, но и вторичный рынок, автомобили, подорожало все. В Москве и Подмосковье жилье подорожало на 20-30%, загородный рынок - на 30%. Застройщикам сейчас цены снижать некуда, они не могут работать себе в убыток. Будут или не будут покупать квартиры – другой вопрос, но застройщики будут держать цены до последнего. Так что цены на квартиры не станут сильно дешевле. Они вряд ли будут дешеветь, но и вряд ли будут дорожать. Потому что причин объективных нет – зарплаты не растут и доходы граждан падают. Нужно сдерживать не рост цен, а национальную валюту. Ни одна валюта в мире не упала так, как рубль – просто «ниже плинтуса». Для примера, китайский юань вырос на 4%, и никто так не валялся, как рубль. Центробанк не выполнил свою основную функцию – стабильность рубля, из-за этого все проблемы», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что в Москве подорожали съемные квартиры. По данным сайта «ДОМ.РФ», снять «однушку» в столице сейчас можно в среднем за 39,1 тыс. рублей в месяц, за двухкомнатную квартиру просят 56,2 тыс. рублей.
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