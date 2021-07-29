«Дешевле не будет». В необратимом росте цен на квартиры в России обвинили Центробанк

«Причина номер один – это мощная просадка национальной валюты, девальвация рубля, потому что все подорожало – стройматериалы, рабочая сила, металл подорожал на 70%. У нас 5 миллионов гастарбайтеров не вернулись после пандемии. Сейчас многие застройщики абсолютно не вписываются в ту экономику, которую они рассчитывали 3-4 года назад, когда начинали стройку», - сказала Радченко.

По ее словам, вторая причина подорожания цен на недвижимость – нежелание россиян вкладывать деньги в невыгодные депозиты.

«Причина номер два – это низкие депозитные ставки в банках и страх граждан за свои рублевые сбережения. В эпоху турбулентности все вкладываются в более надежные активы, а недвижимость считается более стабильным активом, чем дешевеющие рубли и даже доллары. Кроме того, ходили разные разговоры про то, что налог какой-то вводят на депозиты. В итоге граждане, имеющие сбережения, ищут более предпочтительные способы инвестиций», - пояснила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

Третья причина роста цен на недвижимость – льготная ипотека. Радченко не видит в ней рисков для россиян, но не считает, что она действительно «льготная».

«Она не льготная, это был маркетинговый ход. Была ключевая ставка 4%, а сейчас 6,5% - какая она льготная?» - недоумевает эксперт.

Радченко предупредила, что цены на недвижимость не станут ниже, призвав власти страны заниматься не их искусственным сдерживанием, а остановить падение рубля.