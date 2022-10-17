Хинштейн заявил, что классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ.
Комментируя направленный ему запрос Российского книжного союза к просьбой проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы, он отметил, что в законопроекте речь идёт не о запрете упоминания ЛГБТ, как явления, а именно о пропаганде.
«Назвать набоковскую «Лолиту» пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в «Войне и мире» пропагандой жестокости», - подчеркнул политик.
Парламентарий добавил, что классике «никакие «ревизии» и «пересмотры» не грозят».
Ранее Российский книжный союз попросил Хинштейна пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей. В частности, проверить предлагают романы «Бесы» Достоевского, «Морфий» Булгакова, «Лолита» Набокова, «Обломов» Гончарова. Также в списке оказались произведения Горького, Гюго, Островского, Гарди и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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