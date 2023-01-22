В Госдуме заявили о готовящихся изменениях в школьной программе по литературе
Первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил о подготовке школьной программы по литературе в 2023 году. По его словам, из программы могут исключить «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, сообщает РИА Новости.
Якобы в результате проведенного анализа произведения выяснилось, что многие факты ы нем оказались придуманы.
«Наш профильный комитет по просвещению и культуре обсуждал этот вопрос с профильным ведомством, в первую очередь с Министерством культуры, и наши коллеги из исполнительной власти, в первую очередь министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе», — сказал он.
Так, Вяткин рассказал, что в школьную программу могут вернуться «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» писателя-фронтовика Юрия Бондарева, пишет Газета.ru.
Парламентарий заверил, что при пересмотре списка обязательных для изучения произведений литературы в школе «рубить с плеча» не будут.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в эфире НСН призвала не повторять ошибки, совершенные в Советском Союзе, когда несогласные с действиями партии и правительства граждане преследовались, лишались всех регалий и выдавливались из страны. Позднее эти имена были возвращены и признаны не только в России, но и во всем мире.
«В свое время в Советском Союзе граждане были либо высланы из страны, либо сами выезжали именно по своим убеждениям. Собрание доярок или трактористов говорило, что «мы книг Солженицына не читали, но он очерняет наш строй и его надо выслать из СССР». Что и было сделано. Сейчас именем Солженицына названы улицы, площади, стоит памятник. То же самое с академиком Сахаровым. Наиболее велеречивые депутаты говорили, что он «очерняет советский строй», «предает Родину». То же самое - Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Совсем недавно я открывала памятник Вишневской на Остоженке около Центра оперного пения ее имени. Они прятали у себя на даче Солженицына, не выступали с поддержкой линии партии. Их выслали из СССР, лишив всех регалий. Всем этим людям мы благодарны за то, что даже в изгнании они несли российскую культуру, которая завоевала мир.Солженицын, Бродский – лауреаты Нобелевской премии», - напомнила она.
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