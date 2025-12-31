В СИЗО Москвы назвали самое популярное для заказа новогоднее блюдо
В Москве самым популярным заказом к Новому году для тех, кто содержится в следственных изоляторах (СИЗО), стал салат «селедка под шубой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании, которая предоставляет соответствующую услугу.
В фирме отметили, что магазин продает готовую еду, продовольственные и непродовольственные товары в торговых точках при столичных СИЗО, в которые ходят как близкие обвиняемых, так и лица, находящиеся под стражей.
Известно, что позиции из раздела «новогодние блюда» были доставлены в следственные изоляторы Москвы 29 декабря. Отмечается, что среди блюд также были пироги и холодец.
Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью НСН отметила, что в новогодние каникулы не нужно полностью отказываться от застолья с оливье, но количество сладкого и алкоголя лучше контролировать, чтобы не набрать пару лишних килограммов.
