В СИЗО Москвы назвали самое популярное для заказа новогоднее блюдо

В фирме отметили, что магазин продает готовую еду, продовольственные и непродовольственные товары в торговых точках при столичных СИЗО, в которые ходят как близкие обвиняемых, так и лица, находящиеся под стражей.

Известно, что позиции из раздела «новогодние блюда» были доставлены в следственные изоляторы Москвы 29 декабря. Отмечается, что среди блюд также были пироги и холодец.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью НСН отметила, что в новогодние каникулы не нужно полностью отказываться от застолья с оливье, но количество сладкого и алкоголя лучше контролировать, чтобы не набрать пару лишних килограммов.