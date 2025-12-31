Что касается планов в новом году, певица раскрыла, что давно уже не загадывает далеко вперед: это не в ее стиле.

«Хочешь рассмешить Бога – построй планы. Я планов не строю давно. Мы сейчас живем в таком мире, что долгосрочные планы не уместны. В новогоднюю ночь мы всегда в ночи стараемся заскочить домой, чтобы и с мамой, и с дочкой чуть-чуть чокнуться стаканчиком чего-нибудь вкусненького. А что касается концертов, ну, это да, уже на весь год есть определенные заделы. Мне бы быстрее закончить стройку и ремонт, чтобы всецело творчеством заняться, и все», - отметила она.

Также певица тепло поздравила читателей НСН с Новым годом и пожелала сконцентрироваться на позитивных событиях уходящего года, а также не ждать многого от наступающего.

«Очень хочется поздравить вас с Новым годом! Самое главное, научиться ценить то, что было в уходящем году, а было, наверняка, много хорошего. Мне кажется, не совсем правильно ждать перемен от Нового года – все будет, как было. Как говорил Екклесиаст (Библейская книга, по преданию написанная царём Соломоном. – Прим. НСН): «Не будет под солнцем того, чего не было под солнцем». Но, я желаю вам новизны ощущений, свежести, молодости, бодрости, искрящейся радости, чтобы жизнь была как шампанское - с пузырьками!», - поздравила певица.

