Россиянам дали советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь

В Москве нет отдельного «новогоднего окна», которое позволяло бы нарушать тишину в жилых домах в новогоднюю ночь. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на юриста Илью Русяева.

Он напомнил, что, по закону, ночным временем считается период с 23:00 вечера до 07:00 утра. Юрист уточнил, что нарушениями тишины являются включение громкой музыки, использование усилителей звука, крики, пение, пиротехника, если они мешают покою людей в помещениях и на придомовой территории.