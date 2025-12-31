Россиянам дали советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь

В Москве нет отдельного «новогоднего окна», которое позволяло бы нарушать тишину в жилых домах в новогоднюю ночь. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на юриста Илью Русяева.

Он напомнил, что, по закону, ночным временем считается период с 23:00 вечера до 07:00 утра. Юрист уточнил, что нарушениями тишины являются включение громкой музыки, использование усилителей звука, крики, пение, пиротехника, если они мешают покою людей в помещениях и на придомовой территории.

В случае нарушения тишины в ночное время Русяев порекомендовал обращаться в полицию, указывая точный адрес, подъезд, этаж, откуда раздаются звуки, а также описывать характер нарушения. Юрист заметил, что важно попросить в полиции зарегистрировать обращение и получить номер регистрации сообщения.

Он также добавил, что при приезде полиции важно зафиксировать обстоятельства инцидента и показания других соседей. Кроме того, юрист посоветовал записывать аудио или видео, на которых будет запечатлен момент нарушения.

Ранее организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в интервью НСН подчеркнул, что детям недопустимо использовать пиротехнику.

