Мостовой назвал рекорд Овечкина главным спортивным событием года
31 декабря 202519:15
Ярослав Харитонов
Рекорд Александра Овечкина по забитым шайбам в НХЛ стал самым важным спортивным событием в 2025-м, заявил НСН Александр Мостовой.
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН признался, что не заметил особых достижений у российского спорта за 2025 год, кроме того, что рекорд по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил русский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
«Честно сказать, каких-то таких сногсшибательных событий не было. Для тех людей, кто всю жизнь в спорте, самое главное — это рекорд Александра Овечкина, который побил по забитым шайбам “вечный” рекорд Уэйна Гретцки. Никто никогда не мог представить, что кто-то сможет сделать такое. А больше ничего не было. У нас же никто нигде не выступает, поэтому ничего такого не происходит. В следующем году я тоже ничего не жду. Рад, что пока все нормально со здоровьем», — подчеркнул он.
Ранее Мостовой рассказал НСН, что готов принять участие в Чемпионате мира по футболу летом 2026 года в США.
