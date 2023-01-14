Кинотеатры предложили Минкультуры проводить школьные уроки в кино

«Проведение уроков в кинотеатрах - это стандартная история. Идея этой программы - внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда. Когда учитель не просто читает урок, а когда можно посмотреть фильм и обсудить его», — поделился эксперт.

Воронков подчеркнул, что школьникам можно показывать «золотую коллекцию русской классики», современные и документальные картины.

Глава АВК напомнил, что подобные программы действовали в регионах в последние три-четыре года. Инициативу поддерживали сами кинотеатры, пока у них «была прибыль»: в частности, программу успешно реализовали в Ростовской области.

Как отметил Воронков, в условиях кризиса в отрасли на фоне ухода крупных западных студий проведение уроков в кино стало бы поддержкой для кинотеатров. Эксперт призвал подключиться к инициативе Министерство просвещения РФ.

«Например, есть минимальная цена билета, его себестоимость, которую оплачивает Минпросвещения. А кинотеатры знакомят молодого зрителя со своим кинотеатром и зарабатывают какую-то прибыль, выплачивают прокатную плату производителям, например, документального исторического контента для школьников, те в свою очередь будут заинтересованы в производстве новых документальных лент для школьной программы», — предложил эксперт.

