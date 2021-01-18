Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

По некоторым оценкам, коллективный иммунитет формируется при наличии антител у 70% населения, однако есть мнения, что охват должен быть выше. Таким образом, с учётом возможных масштабов вакцинации показатель охвата может достичь цели уже весной.

По мнению Болибока, следует ориентироваться на конец весны.

«Мэр Москвы Сергей Собянин с оптимизмом сказал, что к маю столица вернется к нормальной жизни без коронавирусных ограничений. Но это касается исключительно России, во всем мире, наверное, ограничения останутся», - заключил Болибок.