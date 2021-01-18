Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Врач в эфире НСН заявил, что сейчас иммунитетом к коронавирусу обладают уже 65% россиян, а с учётом выпуска вакцины в ближайшие три месяца антитела получат ещё 20% населения.
Россия выпустит суммарно около 30 миллионов доз вакцины «Спутник V» к концу марта 2021 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что если прогноз Мантурова сбудется, то выпущенного объёма вакцины хватит примерно на 20% населения России.
«Надо учесть, что какую-то часть этих доз отправят за рубеж, такие контракты уже есть. Тем не менее, 20% - это достаточно высокий процент с учетом того, сколько в России переболевших и получивших иммунитет. Популяционный иммунитет сейчас можно оценивать в районе 65%. Это хорошая цифра, которая говорит о том, что мы вышли уже на стадию снижения количества заболевших», - отметил он.
По некоторым оценкам, коллективный иммунитет формируется при наличии антител у 70% населения, однако есть мнения, что охват должен быть выше. Таким образом, с учётом возможных масштабов вакцинации показатель охвата может достичь цели уже весной.
По мнению Болибока, следует ориентироваться на конец весны.
«Мэр Москвы Сергей Собянин с оптимизмом сказал, что к маю столица вернется к нормальной жизни без коронавирусных ограничений. Но это касается исключительно России, во всем мире, наверное, ограничения останутся», - заключил Болибок.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что носить маски россиянам придётся до формирования популяционного иммунитета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru