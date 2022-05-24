Лихорадка, сыпь и боль в мышцах: Что известно о вспышке оспы обезьян
Анатолий Альтштейн, Андрей Продеус и Елена Малинникова в пресс-центре НСН обсудили вероятность очередной пандемии и назвали главные симптомы нового заболевания.
После затихших волн коронавируса мир поразила новая необычная вспышка – обезьянья оспа. Накануне в США были зарегистрированы пять случаев заражения поксвирусами, к которым относится оспа обезьян. Уже в 12 странах мира подтвердились случаи заражения. В частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.
По данным ВОЗ, коэффициент летальности в результате заражения оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Профильных препаратов от заболевания нет, профилактической вакциной может являться прививка от натуральной оспы.
Эксперты в пресс-центре НСН обсудили, готова ли система здравоохранения к борьбе с новым заболеванием.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн успокоил мировое сообщество и россиян. По его словам, Шанс, что оспа обезьян перейдет в ранг пандемии, очень мал, а массовое применение вакцин в ближайшее время не ожидается.
«Более 100 человек заболевших им вне Африки – такого не было. Но исследования показывают, что это более мягкий, западноафриканский вирус, хотя не исключено, что с повышенной заразностью. Ожидать, что он перейдет в пандемию - шанс очень маленький. Мы пока не рассматриваем вирус обезьяньей оспы как эпидемический. Мы следим за ним, но, скорее всего, эпидемии он не даст. Поэтому раньше времени объявлять массовую вакцинацию нет смысла, потому что вакцина против оспы – более серьезна, чем те, с которыми мы имели дело до сих пор», - отметил он.
С ним согласился врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус, который заявил, что не видит особой опасности в «новом» заболевании.
«Исходя из того, что мы знаем, люди в основном болели в Африке. Мировая литература говорит, что летальность была порядка 11%. Сказать, что болезнь исключительно страшна, мы не можем. Можем сказать только, если оценивать риски, что люди, которые родились до 1979 года, защищены, потому что прививались от оспы. Я не сторонник того, чтобы раздувать пламя», - сказал он.
В любом случае россияне без вакцин не останутся, если заболевание вдруг будет активно распространяться, отметила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.
«Если будет необходимость, мы сможем применить вакцины, у нас их три штуки. Четвертая находится на этапе клинических испытаний. Эти вакцины, конечно не очень простые, они в себе содержат живой вирус. Поэтому этому особое внимание будет нужно уделять, но при необходимости создать нужное количество вакцин можно будет в короткое время», - рассказала она.
По ее словам, в будущем может возникнуть необходимость прививать медицинских работников, чтобы наверняка избежать вспышки заболевания.
При этом Малинникова рассказала, каким категориям граждан нужно насторожиться из-за распространения оспы обезьян.
«Молодые люди, родившиеся после вакцинации, в период после 1979 года, должны быть осторожны. Если они побывали в эндемичном по этому заболеванию регионе – в основном на африканском континенте, но сегодня и в Европе… Если такой человек вдруг заболел, если у него поднялась высокая температура, появились боли в мышцах и суставах, воспалились лимфоузлы – никакого самолечения быть не должно, нужно обратиться к врачу», - предупредила врач.
Врач-инфекционист подчеркнула, что данная инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и при тесном контакте, контакте биологических жидкостей, включая половой.
Для успокоения граждан вирусолог Альтштейн назвал первоначальные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.
«На ранних этапах, в первые дни сделать это довольно трудно, если нет массовой заболеваемости и больных мало. Но когда высыпания на коже начинаются, сразу становится ясно, что это оспа. Сейчас, когда люди будут приезжать из африканских стран, любое повышение температуры будет вызывать тревогу. А окончательный клинический диагноз можно поставить, когда появится сыпь», - рассказал профессор.
А профессор Малинникова отметила, что для данного заболевания кроме прочих типичных инфекционных симптомов характерно увеличение лимфоузлов.
«Как и любое инфекционное заболевание, обезьянья оспа характеризуется лихорадкой, сильнейшей головной болью, болью в мышцах. И очень важно, что для этого заболевания характерно увеличение лимфоузлов. Если человек чувствует их увеличение в подчелюстной, подмышечной, паховой области, есть смысл задуматься, даже если еще нет сыпи с пустулами», - добавила врач.
Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 23 мая случаев инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, однако россиянам в эндемичных странах рекомендуется избегать контактов с животными, которые могут быть носителями заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Премьер Санчес заявил, что Испания готова заменить Европе газ из России
- Российские саперы полностью разминировали Мариупольский порт
- Госдума увеличит размеры сборов за тюнинг
- В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Рашкина
- Генсек ООН: Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком»
- Сергей Шнуров высмеял возрождение «Москвича»
- В KFC начали вместо Pepsi продавать газировку «Черноголовка»
- Сборная России по футболу проведёт серию товарищеских матчей в сентябре
- Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР
- В Турции не исключили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru