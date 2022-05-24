Лихорадка, сыпь и боль в мышцах: Что известно о вспышке оспы обезьян

После затихших волн коронавируса мир поразила новая необычная вспышка – обезьянья оспа. Накануне в США были зарегистрированы пять случаев заражения поксвирусами, к которым относится оспа обезьян. Уже в 12 странах мира подтвердились случаи заражения. В частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

По данным ВОЗ, коэффициент летальности в результате заражения оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Профильных препаратов от заболевания нет, профилактической вакциной может являться прививка от натуральной оспы.

Эксперты в пресс-центре НСН обсудили, готова ли система здравоохранения к борьбе с новым заболеванием.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн успокоил мировое сообщество и россиян. По его словам, Шанс, что оспа обезьян перейдет в ранг пандемии, очень мал, а массовое применение вакцин в ближайшее время не ожидается.