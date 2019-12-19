Врачи ответили Путину на повышение зарплат

«Проблема в исполнителях. Уже было сказано, что у нас провал в здравоохранении. И восстанавливать его должны другие люди. Мы постоянно слышим ложь от Минздрава о том как сильно выросли зарплаты у врачей и медработников. Доверия к нему нет. Минздрав не смог выполнить поручение президента о подъеме зарплат медицинских работников. У чиновников ведомства нет желания справедливо распределять бюджетные средства, которые сейчас вливаются в здравоохранение. Удивительно, конечно, слышать, что министр провалил реформу, что в отрасли провал. И после этого министр не подает мгновенно в отставку, а просит дополнительные деньги, на "ремонт Провала"», - сказал врач.

Он считает, что необходимо ликвидировать систему, когда зарплаты полностью зависят от главного врача, от руководителя.

«Нужно, чтобы в договоре указывалась именно та зарплата, которую работник получает. А все надбавки и премиальные никакого отношения к зарплате не имеют. Это заработок сверх обязанностей», - заметил Гальперин.

Напомним, в конце ноября Путину пришлось вмешаться в ситуацию с новыми медсправками для водителей, которые могли подорожать в десять раз - с 500 до 5000 рублей. Владимир Путин назвал нововведения Минздрава «чушью», а также добавил, что дополнительные обследования водителей нужно проводить «с умом», чтобы минимизировать финансовую нагрузку. В результате Минздрав отложил введение нового порядка медосмотра для водителей до июля 2020 года. Позже стало известно, что на фоне скандала уволилась директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, которая одобрила новые правила медосмотра.

