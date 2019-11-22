Отмена Путиным дорогих медсправок может стоить места главе Минздрава

Тем не менее, прямое вмешательство президента вскрыло серьезные перекосы в системе российской власти, считает политолог.

«Встает вопрос, почему, когда уже стояли очереди за этими справками, не было реакции со стороны, например, функционеров из "Единой России", которая позиционирует себя как "народная партия", "выразитель народных интересов"? Почему по этому поводу никто не высказался до тех пор, пока не высказался Путин? Никто не готов и не берет на себя ответственность за то, чтобы указать на очередную проблему. Это серьезная проблема для всей системы власти. В нештатных ситуациях главное — способность проявить смелость, взять на себя ответственность, взять инициативу на себя. А у нас вся система построена по принципу перекладывая ответственности друг на друга, то есть ухода от ответственности. Это такая национальная игра для чиновников — избавиться от ответственности, переложить ее на другого», — сказал политтехнолог.

Квазимонархическая система с «царем» во главе, который поможет, многим может казаться неплохой, считает политолог, однако в современном мире она уже непоправимо устарела.

«Вмешательство Путина кому-то импонирует, потому что есть последняя надежда, окно, куда можно обратиться. Мы живем в централизованном унитарном государстве, которое гордится вертикалью власти. В котором для руководителя региона, лучшая политика - не высовываться. Кому-то нравится такая квазимонархическая, квазисамодержавная система, в которой можно апеллировать к «царю», а «царь» при этом получает рост одобрения своей деятельности. Для современной цивилизации это вчерашний день, архаика. Но мы этим живем. Было бы наивно думать, что власть поймет это и примется все исправлять. Людям старшего поколения не представляется, как по-другому можно работать. Для них «Путин — молодец». Для молодых людей это проявление недостатков в нашей системе принятия решений, системе управления», — уверен Калачев.

Несовершенство и ущербность подобной системы, утверждает Калачев, в том, что она дает сбои.

«Представьте, что президент не обратит внимания на проблему, будет занят чем-то другим, ему не донесут ее, не расскажут. С интернетом, как известно, наш президент не очень дружит, возможность получать информацию самостоятельно, не через помощников, советников и референтов, правящую элиту у него ограничена. Это серьезные издержки той модели управления, вертикали власти, в которой все спускается сверху вниз. Понятно, что хотелось бы, чтобы работали институты, чтобы политики занимались тем, чем должны — выражали волю и интересы своих избирателей, чтоб было кому заступиться за «бедных, несчастных, униженных и оскорбленных» или просто людей, попавших в непростую ситуацию из-за неправильного бюрократического решения», — подчеркнул глава «Политической экспертной группы».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что само введение новых анализов в систему прохождения медицинской комиссии на выдачу водительского удостоверения является необходимым, но «избыточна стоимость анализов».

